WBCQ官方指定長榮航空 孫嘉明與蔣萬安為開幕賽開球

WBCQ世界棒球經典賽資格賽於21日在台北大巨蛋正式開打，中華隊首戰面臨強敵西班牙隊，現場座無虛席，湧入超過3萬4千位球迷為中華隊應援，主辦單位特別邀請長榮航空（2618）總經理孫嘉明與台北市長蔣萬安共同擔任開幕戰的開球嘉賓，為精彩賽事揭開序幕，同時也邀請全民一起為中華隊加油。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空去(2024)年與大家共同見證了中華隊世界棒球12強(P12)勇奪世界冠軍的熱血時刻，對身為贊助企業的我們來說，意義格外重大。長榮航空期能持續投入自身的資源，為推動台灣體育賽事盡一份心力，今年很榮幸再成為【2025年WBCQ世界棒球經典賽資格賽】官方唯一指定的國籍航空公司，長榮航空的空服員也再度參與拍攝賽事觀賽前安全須知影片 在此預祝中華隊力克強敵、再創佳績，重現P12奪冠的感動時刻。

棒球對台灣民眾來說是深具意義的熱門指標運動，球迷的年齡層涵蓋了各個世代，今天開戰的WBCQ世界棒球經典賽資格賽更是棒球界最高層級的頂尖賽事身為此次賽事的官方合作夥伴，長榮航空今(21)日於官方粉絲團舉辦集氣活動，邀請全民一起吶喊應援，將主場優勢發揮到極致，民眾只要在2月24日23:59前至長榮官方臉書粉絲團，留言「長榮航空與中華隊全壘打一起高飛並TAG兩名好友，就有機會將中華隊球員及啦啦隊的限量簽名球帶回家喔。

現在馬上行動，一起為中華隊加油！

長榮航空長期贊助多項國際賽事及許多不同領域的台灣好手，並榮獲「體育推手獎」贊助類《金質獎》和 長期贊助獎 雙料肯定，未來將秉持取之於社會、用之於社會的精神，將資源持續投入台灣選手及體育賽事的贊助 讓台灣之光持續於國際體育舞台上發光發熱。