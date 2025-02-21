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經典賽／曾總證實徐若熙有不適但不嚴重 沙子宸先發戰南非

長榮航總經理孫嘉明與市長蔣萬安 為WBCQ 開幕戰開球

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空總經理孫嘉明(右3)、台北市長蔣萬安(左3)共同擔任2/21世界棒球經典賽資格賽中華隊開幕戰的開球嘉賓，與中華隊球員陳文杰(右2)、徐若熙(左2)及長榮航空空服員一起為中華隊加油。長榮航空提供
長榮航空總經理孫嘉明(右3)、台北市長蔣萬安(左3)共同擔任2/21世界棒球經典賽資格賽中華隊開幕戰的開球嘉賓，與中華隊球員陳文杰(右2)、徐若熙(左2)及長榮航空空服員一起為中華隊加油。長榮航空提供

WBCQ世界棒球經典賽資格賽於21日在台北大巨蛋正式開打，中華隊首戰面臨強敵西班牙隊，現場座無虛席，湧入超過3萬4千位球迷為中華隊應援，主辦單位特別邀請長榮航空（2618）總經理孫嘉明與台北市蔣萬安市長共同擔任開幕戰的開球嘉賓，為精彩賽事揭開序幕，同時也邀請全民一起為中華隊加油。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空去 (2024) 年與大家共同見證了中華隊世界棒球12強(P12)勇奪世界冠軍的熱血時刻，對身為贊助企業的我們來說，意義格外重大。長榮航空期能持續投入自身的資源，為推動台灣體育賽事盡一份心力，今年很榮幸再成為【2025年WBCQ世界棒球經典賽資格賽】官方唯一指定的國籍航空公司，長榮航空的空服員也再度參與拍攝賽事觀賽前安全須知影片，在此預祝中華隊力克強敵、再創佳績，重現P12奪冠的感動時刻。

棒球對台灣民眾來說是深具意義的熱門指標運動，球迷的年齡層涵蓋了各個世代，今天開戰的WBCQ世界棒球經典賽資格賽更是棒球界最高層級的頂尖賽事 身為此次賽事的官方合作夥伴，長榮航空今(21)日於官方粉絲團舉辦集氣活動，邀請全民一起吶喊應援，將主場優勢發揮到極致，民眾只要在2月24日23:59前至長榮官方臉書粉絲團，留言「長榮航空與中華隊全壘打一起高飛並TAG兩名好友，就有機會將中華隊球員及啦啦隊的限量簽名球帶回家喔。

現在馬上行動，一起為中華隊加油。

長榮航空長期贊助多項國際賽事及許多不同領域的台灣好手，並榮獲「體育推手獎」贊助類《金質獎》和 長期贊助獎 雙料肯定，未來將秉持取之於社會、用之於社會的精神，將資源持續投入台灣選手及體育賽事的贊助，讓台灣之光持續於國際體育舞台上發光發熱。

長榮航空長期支持各大賽及台灣選手，為本次世界棒球經典賽資格賽唯一贊助的國籍航空業者。長榮航空提供
長榮航空長期支持各大賽及台灣選手，為本次世界棒球經典賽資格賽唯一贊助的國籍航空業者。長榮航空提供
長榮航空總經理孫嘉明（右）與台北市長蔣萬安（左）共同投出好球，為世界棒球經典賽資格賽揭開序幕。長榮航提供
長榮航空總經理孫嘉明（右）與台北市長蔣萬安（左）共同投出好球，為世界棒球經典賽資格賽揭開序幕。長榮航提供
長榮航空設計專屬互動CAMERA相框，在大螢幕與全場球迷一起為中華隊加油。長榮航空提供
長榮航空設計專屬互動CAMERA相框，在大螢幕與全場球迷一起為中華隊加油。長榮航空提供
長榮航空今年也請空服員為此賽事拍攝了觀賽前安全須知影片，所有熱血的球迷們在吶喊加油之前，請記得先仔細觀看安全須知影片。長榮航空提供
長榮航空今年也請空服員為此賽事拍攝了觀賽前安全須知影片，所有熱血的球迷們在吶喊加油之前，請記得先仔細觀看安全須知影片。長榮航空提供

長榮航空 體育

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