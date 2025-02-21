逆市打造頭嵙山傳奇 「台中豪墅王」兩個月橫掃高端市場

台中豪墅市場捎來好消息！精湛建設頭嵙山新案「國際台中會」，不畏市場景氣逆風，挾帶客製化豪墅、大肚山傳奇「台中會」優勢，短短兩個月新案創下銷售突破七成紀錄、賣出萬坪客製化土地。

據悉，已購客半數為上市櫃企業主，多數為台中在地傳產，總身價驚人，企業總市值超過千億，未來無疑是東台中含金量最高的頂級豪宅社區，今年3月也將同步開賣第二期。

精湛建設「國際台中會」21日舉辦媒體茶會，總經理陳志聲坦言：「房市大環境確實不佳，但客製化產品，量少質精，替每位企業主量身訂做夢想家園，因而逆市獲得市場信任，這也是時機到了！」

陳志聲進一步說明，北屯人口超過31萬人、位居中部最大行政區，且台中市精華區域發展飽和，百貨、國際飯店及產業聚落等，越來越有國際面貌，依發展態勢，每座國際城市的市中心近郊山坡一定有頂級住宅區。

而頭嵙山除了憑藉地理環境、山居資源外，還擁有國際高爾夫球場、頂級飯店以及餐廳等，具備頂級住宅條件，因此獲得高端客群青睞。

「國際台中會」首期規劃1.5萬坪，最小分割土地250坪，以「自地自築」方式買賣交易，每坪地價12萬至15萬元，同時可量身客製日式、現代及ART DECO等外觀風格，並且結構採預製工法、縮短工期，含審建照時程，最快15個月即可完工，每坪營造成本約20萬元。

延續一期銷售亮眼，今年3月「國際台中會」將開賣第二期，單一最小坪數300坪，每坪土地單價15萬至18萬元。

據了解，首期已購客中，超過半數為上市櫃企業主，幾乎皆為台中在地傳產或有地緣關係，總共1.5萬坪、短短兩個月賣破1萬坪，其中六位企業主橫掃4,000多坪，其餘主力300多坪。

已購客中就有4人購入500坪以上的土地、2人購入千坪土地，客戶認同後下手速度超乎業者預期，甚至連地主味丹集團高層也下手搶地。