遠雄豪砸136億買高雄逾6000坪地 創南台灣最大筆單一金額土地交易案

看好高雄未來發展，遠雄建設（5522）再出手，砸下136億元、向賣方林商號合板買下高雄市鼓山區6,128.67坪土地，寫下南台灣最大一筆單一金額土地交易案。

遠雄建設看好南二都未來發展，持續在台南市、高雄市獵地；遠雄建設21日公告、砸下136億元向老牌木材企業「林商號合板」購入高雄市鼓山區6,128.67坪地，創南台灣最大一筆單一金額土地交易案。

據悉，該地位於高雄市鼓山區馬卡道路和青海路交接地塊，交通位置上擁有內惟車站與美術館站兩座火車站，其中斜對角就是台鐵地下化的美術館站，更鄰近青海公園，目前該地做為停車場使用。

去年8月遠雄建設以約近28.47億元標下中石化位於楠梓區高雄大學旁、惠正街之3,795.81坪住三土地，每坪土地成交價約達75萬元、溢價率達67%，登上去年高雄市總價最高地王寶座；今年開春後，遠雄建設再出手、一口氣砸下136億元，向林商號購入泛美術館區6,128.67坪地。