SKS新光保全春酒 吳昕東期勉團隊跟上AI浪潮持續進步

SKS新光保全春酒晚會21日台北典華大直舉行，開場以熱情洋溢的嘉年華風格點燃現場氣氛，異國風情的表演如同視覺與聽覺的盛宴。新光保全董事長吳昕東感謝全體同仁們的支持與努力，此次活動慰勉同仁過去一年的辛勞，並邀請合作夥伴共同慶賀。

2024年，新光保全再創合併營收新高，在智慧城市領域繳出亮眼成績單，透過AI技術與數位管理的深度應用，公司不僅提升了城市安全管理的效率，還在服務創新上取得突破；吳昕東期勉團隊努力跟上AI的浪潮，持續進步。

總經理洪國超展望2025年，新光保全以「TRUST」為核心，誓師再創佳績。T (team) 為群策群力、人資變革；R (responsibility) 為定責當責、盡責究責；U (user) 是以用戶為中心、優化體驗；S (software) 即為軟體定義、客製服務；T (tenacity) 則是發揮韌性、追求卓越。現場氣氛隨著這一願景的宣布熱烈升溫，全體同仁共同誓言為客戶創造更加安全、安心的環境。

洪國超進一步指出，新光保全在董事長吳昕東帶領下，持續導入AI應用，優化客戶體驗，有效提升內部管理效率。新光保全2024年營收成長1.75%，應證「雙軸轉型」策略發威。保全產業不僅在轉型中變得更加多元，還榮獲了「永續報告書服務業第1類金級獎」，並透過AI技術導入、數位化管理與流程優化，獲得「數位轉型鼎革獎」的肯定，成為唯一獲此殊榮的服務業老字號企業。

新光保全永續發展的腳步穩健而堅定，邁向永續發展的未來，每年回顧並調整策略的過程，始終以贏得客戶長期信任為首要目標，企業的力量不僅要體現在商業的良性競爭中，更應當時刻關注社會需求，為社會責任與企業使命等重要趨勢與面向。

新光保全預告，2025年3月中旬「智慧城市展」將展出包括AI火災預防、智慧巡檢機器人以及整合電氣、空調、消防、給排水與弱電設施的BIM平台等多項解決方案，歡迎舊雨新知體驗指教。