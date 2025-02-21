房仲：高雄生活圈購屋 小港還有1字頭可撿

台灣房屋集團盤點2024年，高雄市35個熱門購屋商圈，平均成交單價排名最低的前10大生活圈，小港區的漢民商圈2024年平均成交單價約新台幣16.9萬元，榮登高雄房價最親民生活圈。

台灣房屋調查，高雄市平均成交單價排名最低前10大生活圈包括位處台積電第一圈的德賢商圈、前鎮區瑞隆商圈、三民區陽明、大昌商圈，還有鹽埕埔捷運商圈等均入榜，而房價最甜的為小港區的漢民商圈。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，漢民商圈為小港區熱門購屋商圈之一，區內擁有漢民國小、中山國中還有小港醫院，周邊也有捷運小港站繞行，整條漢民路各類型店家林立，生活機能優渥、學區完整。購屋客群多以剛需自住為主，有不少是來自高雄港區、造船廠的就業族群，以鄰近漢民國小的中古華廈，3房2廳總價約800至900萬元有找，深受家庭客群青睞。

劉沛緹指出，漢民商圈段北側臨機場，小港機場周邊早期因住宅禁限建管制，區內住宅以屋齡20至30年以上的華廈、公寓與透天厝為主，房價基期偏低，加上南側臨鋼鐵廠工業區，雖具備就業人口紅利，但噪音空汙可能成為購屋抗性。同時區段缺乏開發紅利，帶動房價發展條件有限，平均房價仍維持在1字頭親民價。

劉沛緹表示，小港機場南側建築禁限建管制已於2018年鬆綁，近年已有不少新大樓案陸續進場，未來還有800億高雄小港機場新航廈開發紅利，點亮區域房市，以漢民商圈預售大樓，最高房價已站穩3字頭。