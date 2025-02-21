遠百增資4,950萬美金 充實重慶大都會廣場太平洋百貨營運資金
遠百（2903）21日發布重訊，代英屬維京群島太平洋中國控股有限公司公告董事會決議，現金增資重慶大都會廣場太平洋百貨有限公司案，增資金額為4,950萬美金。
遠百表示，用途為充實重慶大都會廣場太平洋百貨有限公司營運資金及改善財務結構。
大陸重慶遠東城面積達2.4萬坪，日均客流量達80萬人次，以租金收益為主。
對於大陸市場的展望，遠百指出，雖然大陸近期經濟發展慢，但這樣的狀態不會持續太久，特別是百貨業關乎民眾食衣住行，仍然有購物、體驗的需求。
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