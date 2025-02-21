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山隆通運董座傳涉掏空被搜索 公司回應了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

山隆（2616）董事長鄭人豪傳涉掏空，新北地檢署昨指揮調查局北部地區機動工作站，搜索公司與鄭男住家等32處地點， 山隆21日表示，2月20日配合檢調單位執行搜索調查，營運正常對財務業務無重大影響。

山隆現任董事長鄭人豪，為正隆集團第二代，前董事長鄭政隆長子，姊姊鄭舒云為正隆副董，弟弟鄭人銘則是正隆董事長。鄭人豪2020年開始專注管理山隆，山隆主要業務分別為汽車貨櫃貨運業，汽車修理業及其零件買賣、加油站業務及倉儲業務， 專營國際陸、海、空複合式運送，報關以及倉儲配送的全方位公司。

山隆通運傳出董事長鄭人豪涉嫌掏空案，新北地檢署昨指揮調查局北部機動工作站，搜索公司與鄭男住家等32處，帶回鄭男等20多人偵辦，檢察官訊問後以涉犯證券交易法非常規交易及商業會計法等罪嫌，諭令鄭男以300萬元交保。

山隆今天表示，檢調單位於2月20日至公司進行搜索調查，山隆全力配合檢調單位，公司營運正常，本事件對公司財務業務無重大影響。

正隆 董事長 調查局

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