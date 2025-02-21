快訊

經典賽Live／中華隊迎戰西班牙 「台鋼潛水艇」陳宇宏先發

公開翻臉早能預料！川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基

才認私密照！曹興誠再開罵「蠢」 脫口：把我大陸前女友挖出來

SCFI航運指數連六跌 四大航線一起下滑

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI航運指數連六跌。示意圖／ingimage
SCFI航運指數連六跌。示意圖／ingimage

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數21日出爐，運價指數連六跌，四大主要航線都一起下滑；指數下跌163.74點至1,595.08點，跌幅擴大為9.3%；遠東到美西運價失守3,000美元關卡，遠東到美東運價失守4,000美元關卡。

根據最新一期出爐運價，目前處農曆年後相對淡季，遠東到美西及遠東到美東運價跌幅都超過一成以上；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,907美元，較前一期下跌637美元，跌幅17.9%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,954美元，較前一期跌871美元，跌幅18%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,578美元，較前一期下跌30美元，周跌幅1.86%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,624美元，較前一期下跌191美元，跌幅6.78%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌17美元，達440美元，跌幅3.7%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU與前一期持平。

日本

延伸閱讀

陸經濟低迷富裕階層瘋移居日本 大阪市居住陸人數10年增近1倍

經典賽／中華隊若晉級 有機會抽美國或日本來回機票去看球

震災互助結緣 台日攜手合作用台灣米釀造清酒

下周一出訪日本 盧秀燕除城市外交還要至大巨蛋取經

相關新聞

全台屋齡持續創高 信義房屋老屋安全必看這三點

全台屋齡超過30年的物件已正式超過500萬棟，然而房價飛漲，現代人因總價考量或喜歡大坪數的房子而選擇入住中古屋，入住前勢...

SCFI航運指數連六跌 四大航線一起下滑

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數21日出爐，運價指數連六跌，四大主要航線都一起下滑；指數下跌163.74點至1...

雄獅估2025年團費再增10% 長程線接單已達暑假

雄獅（2731）看好全球旅遊市場穩步回升，對2025年的市場展望持樂觀態度。發言人賴一青表示，主要是航班供應增加將帶來更...

首屆歐洲無人機展 漢翔推反制無人機系統

首屆歐洲航太無人機載具展在德國杜塞道夫舉辦，漢翔航空工業推出「反制無人機的無人機」。漢翔副總經理莊秀美說，期待屆時市場反...

台中西屯國安一期社會住宅3月開放申請 月租金4700起跳

台中市府斥資17.8億元打造西屯區第一處社會住宅西屯國安一期，去年底完工，今年3月3日到31日開放申請入住，共500戶，...

霹靂黃文章接掌義雲會 帶領企業拓展文創產業跨業合作

由雲嘉地區重要企業組成的義雲會，21日在劍湖山渡假大飯店舉行第4屆會長交接。由霹靂國際多媒體（8450）董事長黃文章從第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。