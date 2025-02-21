SCFI航運指數連六跌 四大航線一起下滑

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數21日出爐，運價指數連六跌，四大主要航線都一起下滑；指數下跌163.74點至1,595.08點，跌幅擴大為9.3%；遠東到美西運價失守3,000美元關卡，遠東到美東運價失守4,000美元關卡。

根據最新一期出爐運價，目前處農曆年後相對淡季，遠東到美西及遠東到美東運價跌幅都超過一成以上；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,907美元，較前一期下跌637美元，跌幅17.9%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,954美元，較前一期跌871美元，跌幅18%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,578美元，較前一期下跌30美元，周跌幅1.86%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,624美元，較前一期下跌191美元，跌幅6.78%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌17美元，達440美元，跌幅3.7%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU與前一期持平。