全台屋齡持續創高 信義房屋老屋安全必看這三點

全台屋齡超過30年的物件已正式超過500萬棟，然而房價飛漲，現代人因總價考量或喜歡大坪數的房子而選擇入住中古屋，入住前勢必會進行程度不一的修繕或裝潢。信義房屋提出中古屋整修的預算配置、施作項目及相關建議。

信義房屋分析，房屋翻新的總費用約在單坪8萬-10萬以上，預算的分配比例建議50%的費用運用在基礎工程、其次是40%在裝修工程，最後10%才用在裝潢之上，其中基礎工程的電路、水管及地磚等三個項目，雖然是基礎，但基於居家安全，是建議需要優先下功夫的項目。

旗下平台信義居家說明，以定義來說，屋齡十年以上就可說是中古屋，基於房屋的折舊與安全考量，必須要將基礎打好，即便沿用房屋原來的裝潢，也建議屋主進行翻新或者好好的檢測。其中水電管線、及地板三個項目，是大部分新屋主都會選擇的。

信義居家表示，由於電路老舊可能引發電線變形、短路，長久下來恐造成跳電甚至是走火，電線通常都埋藏在牆內，民眾難以自行發現其老舊劣化程度，預備裝潢前的拆除就剛好可以是檢查和翻新的時機，除了更換電線外，也可以重新規劃和盤點家中的電路配置和總電量，前者如在高功率家電多的地方如廚房可配置專用電源迴路，後者則可向台電提出申請，確保居家用電安全。

信義居家分析，一般水管的使用壽命大約是15年，因很多中古屋屋齡都以超過，可以趁著房屋翻新重鋪牆面跟地板時一併替換。使用年限過久的水管，可能因為因老化導致管線腐鏽，不但水質會變差影響飲、用水健康外，水管管壁還可能會因為陳年汙垢而堵塞，或是出現水管漏水甚至爆裂等問題，房屋中的壁癌、滲漏水等問題大多都是因為水管出現狀況，若是水管爆裂，甚至可能引發家中淹水之慘況。

信義居家說明，水管管路翻新的工程順序大約是水路配置檢視，檢測水壓、排水及給水是否堵管線及更新，以及後續的漏、淹水測試，才能讓客戶享有一個用水安全、潔淨的新家。

由於台灣地震多、天氣冷熱變化與使用折舊，都可能讓磁磚地板產生裂縫、膨拱、甚至是爆裂的問題，影響美觀不說，更是造成居家安全疑慮，因此許多人也會趁著入住新家時，重鋪屋內的地板；地磚更換的施作流程大致為：清理整平地坪，刷水泥漿強化黏著力、基準線下料打底並鏝平、鋪設磁磚，及蔭乾並針對，填縫處勾縫處理，完工後表面清理。

信義居家也提到，有些屋主會因為地磚外觀看似完整，提出是否不需拆除直接覆蓋新地磚，但因為磁磚表面光滑，黏著力恐不夠強，久了可能鬆脫，甚至若後續產生膨拱問題，還是需要打平地面處理漏水等問題，以長久計，建議一開始就打平重鋪，在安全及費用考量都相較保險，或是在重鋪地板時選擇鋪設防水無接縫的塗料或是超耐磨木地板。