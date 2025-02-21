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工程業首家 中鼎通過TIPS A級驗證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團總管理處執行長李定壯（左）接受經濟部產發署副署長鄒宇新頒獎。圖／中鼎提供
中鼎集團總管理處執行長李定壯（左）接受經濟部產發署副署長鄒宇新頒獎。圖／中鼎提供

台灣最大統包工程承攬商中鼎工程，獲頒台灣智慧財產管理規範TIPS A級證書，成為工程業首家通過驗證之企業。

「台灣智慧財產管理規範」（Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS）由經濟部產業發展署推動，旨在協助企業依智財管理需求及營運方向，建立系統化管理制度，有效管理智財產出並落實防禦力，受驗證企業須通過書面及實地審查，為最具指標及公信力的智財管理驗證。中鼎以「商標」為標的，於去年10月成功通過TIPS A級實地審查，名列經濟部產發署2024年12月公告通過TIPS驗證企業名單。

中鼎集團總管理處執行長李定壯今日出席頒獎典禮，李定壯表示，中鼎多年來持續引領國內工程產業，致力提升公司治理績效，而智財管理是其中關鍵的一環。本驗證的取得，除可鞏固及提升投資人及客戶對中鼎的信賴，並有助於業務拓展。

中鼎 經濟部

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