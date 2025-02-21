雄獅旅遊估2025年旅遊需求持續熱絡 歐洲訂單已到7月

國際旅遊強勁復甦，航空公司亦積極新增航點，雄獅（2731）旅遊預估2025年旅遊需求持續熱絡，日本和歐洲旅遊需求旺盛，其中歐洲訂單能見度已至7月，但梵諦岡適逢天主教聖年，義大利團體旅遊價格預計約有1至2成漲幅，其餘線別漲幅有限。此外，觀察疫後旅遊市場發展，獎勵旅遊及客製小包團有成長趨勢、深度與主題旅遊夯，及永續觀光議題崛起，今年將持續深耕，專注發展相關產品，創造旅遊服務新體驗。

隨著企業對員工激勵和團隊建設的重視，獎勵旅遊作為提高員工士氣和忠誠度的需求不斷增加，雄獅統計2023至2024年間，已為超過千家的企業客戶舉辦獎勵旅遊，最受歡迎的旅遊目的地為東南亞（如泰國、越南），其次是日本和歐洲。更觀察到企業逐漸重視個性化的行程設計，如美食、文化、戶外探險等，或是將ESG目標融入旅遊，如志工旅遊、環保行動等，以提升企業形象。

此外，雄獅集團表示，疫後可針對預算自由調整行程、私密性較高的「客製迷你小團」需求日增，據雄獅觀察，這類團體組成多為家族親友、10人以下，去年服務人數較前年成長超過1成，今年可望成長逾2成。

據雄獅觀察，旅客開始傾向前往二、三線城市或冷門國家，嘗試體驗深度旅遊，因此規劃雙城、長天數產品，陸續推出8日全覽行程，如分別針對日本關東全區、東北全覽、北陸中部七縣、九州南北遊等打造制霸之旅；韓國則可一次蒐羅首爾、全羅南北道、慶尚南北道、釜山美景；東南亞線預期今年峴港和清邁熱度不減，並主打峇里島順遊泗水婆羅摩火山、日惹雙城行程，預計３月也將推出全新遊輪行程，帶旅客到北越河內蘭夏灣世界文化遺產，體驗豪華過夜郵輪。

雄獅集團表示，講求結合興趣的主題旅遊產品，或是參加當地特殊文化盛事，已然成為消費者的旅遊新選擇，雄獅表示，相較於2023年，2024年這類行程呈現兩位數的成長，其中如北歐、東非、南非、中亞等地區，崛起速度最快，如北歐極光團行程已上架到明年３月。接下來將推出不丹行程，帶旅客造訪世界最後的香格里拉，完成環遊百國拼圖。

雄獅集團說，運動旅遊亦為雄獅重點發展項目之一，如2024年富士山登山團人數逾1200人，今年可望成長3成；馬拉松相關旅遊產品更以大會認證國際合作旅行社之姿站穩腳步，今年主打雪梨、柏林、紐約等官方授權保證參賽名額，更為北海道馬拉松臺灣獨家授權合作旅行社。

針對今年熱門慶典活動，雄獅規劃搭配市場獨家「達人帶路」或「保留席位」，讓旅客輕鬆參與，如舊金山同志大遊行為世界最大多元性別平權活動之一，將特別安排變裝皇后冠軍一同暢遊，感受彩虹文化魅力。秘魯太陽祭將由達人領隊引領，入座最佳視野席位，並搭上電影《柏靈頓：熊熊去秘魯》熱潮，預計推出秘魯、智利行程踩點拍攝地。未來將協同全台300家旅遊同業推廣中南美，帶旅客一訪神祕國度。

永續發展日益成為旅遊產業發展的核心趨勢，雄獅繼獲BSI溫室氣體盤查頒證肯定，再度率先業界取得具體成果，包括於官網揭露永續報告書、TUI旅遊集團東北亞地區首張「永續旅遊供應商證書」、再次榮獲環境部頒發「銀級環保旅行業」標章，更於今年獲「GTS綠色旅行標章（Green Travel Seal）」，成為國內首間取得該標章認證的上市旅行社，展現積極對齊聯合國永續發展目標（SDGs）準則，積極展現與全球接軌的決心。

雄獅集團說，為實踐永續旅遊，雄獅深耕全球鐵道觀光，現以日本為布局重點，含四國三大列車物語、東北EMOTION美食列車、北陸雪月花列車、關西丹後黑松號、etSETOra、天地號等包列趟次；更鎖定九州36+3、RAIL KITCHEN、雙星4047等列車推出行程。長程鐵道旅行亦推出瑞士冰河列車，以及被國家地理雜誌評為「世界最佳旅程」之一的加拿大景觀火車銀楓艙等行程，未來將陸續規劃北海道、澳洲等地特色列車。國內部份，獨家運營列車包括鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、海風號、山嵐號等、阿里山林鐵福森號與栩悅號等，預計4月份海風號開始行駛夏季路線、山嵐號相關服務亦將全新上路。