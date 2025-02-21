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4月起台北直飛關島萬元來回機票 免簽輕鬆玩

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

連假將至，還在猶豫該去哪裡度假，關島台灣辦事處指出，現在正是前往關島的最佳時機，這座擁有4,000年歷史文化、夢幻海景與豐富活動的美國海島，無論是悠閒度假、歷史探索、極限冒險，還是盡情購物與品味美食，都能滿足不同旅客的旅行需求，打造難忘的海島假期。

關島台灣辦事處說，為了讓台灣旅客輕鬆暢遊關島熱帶天堂，聯合航空推出台北直飛關島限時優惠航班，每周三、六直飛關島。即日起至2025年3月4日限時預訂，適用2025年4月5日至6月27日航班。優惠票價10,000元起（未稅），每張機票皆含2件23公斤托運行李，讓旅客輕鬆出行，無憂購物，盡情享受購物樂趣，輕鬆帶回滿滿戰利品與關島伴手禮。促銷機位有限，實際票價依聯合航空售價為準。

關島台灣辦事處表示，只需3.5小時飛行，即可沉浸在陽光普照的熱帶度假氛圍，細白沙灘與清澈碧藍的海水隨時歡迎您的到來！關島擁有四季如夏的氣候，不僅坐擁壯麗的自然景觀，更是水上與戶外活動愛好者的天堂。從高空跳傘、浮潛、越野探險到各式水上運動，讓您盡情體驗島嶼冒險的樂趣。夜晚降臨，旅客可欣賞特別的查莫洛文化表演晚餐秀，或造訪每周三限定的查莫洛夜市，感受道地的當地文化、美食與熱情氛圍。

票價 關島

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