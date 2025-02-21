友雞兼具社區共融 高雄特教學校獲信義房屋「社區一家」首獎

高雄市立特殊教育學校獲得2024年信義房屋「社區一家」計畫深耕校園類中學師生組的首獎，以「社區共融的母雞好朋友」計畫，促進了特教學生與社區居民的深度互動，也讓食農教育與永續發展的理念落實於校園生活中，進一步推動社區的共融與關懷。

此次獲獎的計畫，從2019年起結合高雄特教學校與道明中學兩所學校的力量，以「母雞食農教育」為主題，創建了以友善飼養母雞為核心的食農教育基地，並邀請特教學生、社區民眾以及鄰近學校的學生共同參與，開創一個以「友雞」為主題的綠色教育空間。

高雄特殊教育學校指導老師吳汀原在頒獎典禮致詞中提到，此次與另一夥伴道明中學合作，他們結合農業部食農教育，在校園裡創造以母雞為主題的永續作為，包括解放格子籠雞、放牧飼養，也帶著高雄特殊教育學校的孩子一起養雞，掃落葉做母雞的堆肥，這些活動不僅能夠提升學生的生活技能，也有益推動校園的永續發展。

吳汀原表示，此計畫特別邀請社區中的年長者及鄰近學校的學生來校參與。這樣的互動不僅促進了跨世代的交流，也為長者提供了一個關懷弱勢群體的機會。老師表示，許多特教學生因為身心障礙，無法輕易走出校園，而透過這項計畫，他們不僅能夠與其他學生、社區民眾建立連結，還能夠從中學習到社會互動和職業技能，也有助於他們的未來發展。

信義房屋表示，高雄特教學校希望透過這項計畫，將食農教育與社區共融的理念拓展到更多人群中，並且讓身心障礙學生能夠在未來的生活中更好的融入社會，具備自主生活的能力。學生們除了學習如何照顧母雞和種植作物，還能夠參與商品的銷售和市場體驗，這對提升他們的職業技能和自信心大有幫助。

信義房屋表示，高雄特殊教育學校招收為中重度智能障礙學生，提供特殊教育讓學生畢業後能獨立自主與自我照護，此提案計畫目標也實踐聯合國永續發展目標(SDGs)，建立與社區共好的永續校園。藉由擴大參與對象，擴大影響力，將特教學校執行「友雞食農教育」的經驗，分享到社區、鄰近或有興趣體驗的學校及身障生畢業後安置的相關場域。

2025年社區一家徵件計畫即將於3月啟動，不限主題、不分年齡，只有凝聚人心讓社區變好、家鄉更好的創新想法，都可以來提案，有機會獲得最高50萬元社區圓夢金。詳細活動內容請上社區一家官網查詢。