雄獅搶攻多元市場 迎2025旅遊三趨勢

國際旅遊強勁復甦，航空公司亦積極新增航點，雄獅（2731）旅遊預估2025年旅遊需求持續熱絡，日本和歐洲旅遊需求旺盛，其中歐洲訂單能見度已至7月，惟梵諦岡適逢天主教聖年，義大利團體旅遊價格預計約有1至2成漲幅，其餘線別漲幅有限。

觀察疫後旅遊市場發展，獎勵旅遊及客製小包團有成長趨勢、深度與主題旅遊夯，及永續觀光議題崛起，今年將持續深耕，專注發展相關產品，創造旅遊服務新體驗；三大趨勢分別為，客製化需求上升企業獎旅、迷你小團成長可期，其次，深度慢遊、主題旅遊夯搭配運用市場獨家資源及永續觀光崛起穩步推進全球鐵道布局。

隨著企業對員工激勵和團隊建設的重視，獎勵旅遊作為提高員工士氣和忠誠度的需求不斷增加，雄獅統計2023至2024年間，已為超過千家的企業客戶舉辦獎勵旅遊，最受歡迎的旅遊目的地為東南亞（如泰國、越南），其次是日本和歐洲。更觀察到企業逐漸重視個性化的行程設計，如美食、文化、戶外探險等，或是將ESG目標融入旅遊，如志工旅遊、環保行動等，以提升企業形象。

疫後可針對預算自由調整行程、私密性較高的「客製迷你小團」需求日增，據雄獅觀察，這類團體組成多為家族親友、10人以下，去年服務人數較前年成長超過1成，今年可望成長逾2成。

據雄獅觀察，旅客開始傾向前往二、三線城市或冷門國家，嘗試體驗深度旅遊，因此規劃雙城、長天數產品，陸續推出8日全覽行程，如分別針對日本關東全區、東北全覽、北陸中部七縣、九州南北遊等打造制霸之旅；韓國則可一次蒐羅首爾、全羅南北道、慶尚南北道、釜山美景；東南亞線預期今年峴港和清邁熱度不減，並主打峇里島順遊泗水婆羅摩火山、日惹雙城行程，預計３月也將推出全新遊輪行程，帶旅客到北越河內蘭夏灣世界文化遺產，體驗豪華過夜郵輪。

講求結合興趣的主題旅遊產品，或是參加當地特殊文化盛事，已然成為消費者的旅遊新選擇，雄獅表示，相較於2023年，2024年這類行程呈現兩位數的成長，其中如北歐、東非、南非、中亞等地區，崛起速度最快，如北歐極光團行程已上架到明年３月。接下來將推出不丹行程，帶旅客造訪世界最後的香格里拉，完成環遊百國拼圖。

運動旅遊亦為雄獅重點發展項目之一，如2024年富士山登山團人數逾1200人，今年可望成長3成；馬拉松相關旅遊產品更以大會認證國際合作旅行社之姿站穩腳步，今年主打雪梨、柏林、紐約等官方授權保證參賽名額，更為北海道馬拉松臺灣獨家授權合作旅行社。

針對今年熱門慶典活動，雄獅規劃搭配市場獨家「達人帶路」或「保留席位」，讓旅客輕鬆參與，如舊金山同志大遊行為世界最大多元性別平權活動之一，將特別安排變裝皇后冠軍一同暢遊，感受彩虹文化魅力。秘魯太陽祭將由達人領隊引領，入座最佳視野席位，並搭上電影《柏靈頓：熊熊去秘魯》熱潮，預計推出秘魯、智利行程踩點拍攝地。未來將協同全台300家旅遊同業推廣中南美，帶旅客一訪神祕國度。

永續發展日益成為旅遊產業發展的核心趨勢，雄獅繼獲BSI溫室氣體盤查頒證肯定，再度率先業界取得具體成果，包括於官網揭露永續報告書、TUI旅遊集團東北亞地區首張「永續旅遊供應商證書」、再次榮獲環境部頒發「銀級環保旅行業」標章，更於今年獲「GTS綠色旅行標章（Green Travel Seal）」，成為國內首間取得該標章認證的上市旅行社，展現積極對齊聯合國永續發展目標（SDGs）準則，積極展現與全球接軌的決心。