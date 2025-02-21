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人口淨流入房市潛力區 第一名竟是它

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
人口淨流入人口最多的前十名行政區，由桃園市大園區奪冠，其次則是台中市西屯區與台北市中山區分列二、三名。其中若以縣市別來看，桃園市、新北市各有3個行政區入榜，為全台人口紅利最亮眼的縣市；永慶房產集團提供
人口淨流入人口最多的前十名行政區，由桃園市大園區奪冠，其次則是台中市西屯區與台北市中山區分列二、三名。其中若以縣市別來看，桃園市、新北市各有3個行政區入榜，為全台人口紅利最亮眼的縣市；永慶房產集團提供

永慶房產集團觀察人口淨流入人口最多的前十名行政區，由桃園市大園區奪冠，其次則是台中市西屯區與台北市中山區分列二、三名。其中若以縣市別來看，桃園市、新北市各有3個行政區入榜，為全台人口紅利最亮眼的縣市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，國內少子化現象明顯，對房市而言，少了人口的自然增加，社會增加的人口移入數將會是支撐區域房市的重要關鍵。因此內政部以手機訊號進行統計的電信信令人口，相較於戶籍地遷入、遷出統計，更能實際顯現當地就業、就學、租屋、居住的人口數，也較為接近實際市況。

數據顯示，電信信令人口平日夜間停留人數與戶籍人數相差最多的行政區為桃園市大園區，兩者相差約18萬人左右。陳金萍說明，桃園市大園區的電信信令人口之所以能如此高，推測應是桃園國際機場龐大人流的緣故。

不過，桃園市大園區近年來受惠於桃園航空城計畫推動、捷運機場捷運線以及亞洲矽谷計畫等發展，房市需求穩定增長。

陳金萍指出，受惠於航太、科技產業進駐，在交通、產業優勢帶動下，吸引人口進駐。此外，大園區近一年住宅每坪成交單價29.9萬元，房價相對桃園市區、青埔來說仍具價格優勢，未來房市仍有發展潛力。

房市 機場捷運

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