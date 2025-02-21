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青埔現在還能買？專家：自住、商用需求不墜

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄資料顯示，近三年青埔高鐵特區的房價，結果顯示，區內A17、A18、A19三大生活圈的平均房價均呈現上漲趨勢，漲幅落在16.2%-25.1%不等，甚至還有不少預售屋、成屋的成交單價已經站上7字頭，顯見青埔房價漲勢之驚人。中信房屋提供
據實價登錄資料顯示，近三年青埔高鐵特區的房價，結果顯示，區內A17、A18、A19三大生活圈的平均房價均呈現上漲趨勢，漲幅落在16.2%-25.1%不等，甚至還有不少預售屋、成屋的成交單價已經站上7字頭，顯見青埔房價漲勢之驚人。中信房屋提供

據實價登錄資料顯示，近三年青埔高鐵特區的房價，結果顯示，區內A17、A18、A19三大生活圈的平均房價均呈現上漲趨勢，漲幅落在16.2%-25.1%不等，甚至還有不少預售屋、成屋的成交單價已經站上7字頭，顯見青埔房價漲勢之驚人。

中信房屋青埔高鐵站前加盟店店長楊珮綸表示，青埔話題度高、重大建設多，又有高鐵、機捷的交通優勢，使得該區域的房市前景相當值得期待。

楊珮綸指出，隨著整體房市趨冷，投資客大量離場，近半年青埔的交易量確實有所放緩，但農曆年後市場已出現小幅回暖的跡象，不少客戶仍在積極看屋。

楊珮綸分析，目前青埔的買方客群以自住需求占最大宗，主要有以下幾類，首先是雙北及新竹縣市的外溢買盤，青埔的房價具明顯優勢，且從桃園高鐵站搭乘高鐵僅需11分鐘就可以抵達板橋、新竹，還沒有高速公路塞車的困擾；其次是退休族，青埔高鐵特區規劃整齊，又有書法公園、青塘園、美術館、老街溪等水岸綠地景觀，居住環境舒適愜意；再來還有航空業就業人口、桃園當地的換屋族和首購族等。

楊珮綸指出，青埔房市前景可期，使得建商的開價仍有維持高檔的信心，目前區內預售案的每坪開價大多落在6、7字頭，在比價效應下，最近也有愈來愈多的民眾開始關注中古屋市場，目前青埔高鐵特區屋齡10年內中古屋的房價普遍每坪仍在5字頭，總價1,500～2,000萬元就能買到兩房含車位的電梯大樓，CP值相當不錯。

另外，楊珮綸也指出，AI題材持續升溫，國泰人壽BOT開發案也為青埔注入強勁的發展動能，近期還有不少民眾指名要購買高鐵站周遭20-40坪左右的商辦產品，買方大多來自科技業、軟體業，用於設置辦公室或工作室，另有部分買方則是出於長期置產考量，目前高鐵站前商辦產品的成交單價普遍落在每坪45萬-55萬元。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，國泰人壽開發案、桃園市立美術館、航空城計畫、捷運等建設話題的發酵都為青埔高鐵特區的後市發展增添了不少想像空間，隨著上述建設題材的落實及區域生活機能的完善，青埔高鐵特區的房價也具備長線保護短線的特性，有自住需求或打算長期持有的購屋民眾可多留意。

國泰人壽 房價 高鐵

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