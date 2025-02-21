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寶綠特-KY於2月21日上午十時 完成競價拍賣方式辦理承銷

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

寶綠特資源再生工程，寶綠特-KY（6887）第一上市初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理。

寶綠特-KY辦理競價拍賣股數5,915仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於2月21日上午十時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。開標結果如下：

最低得標價格：83.10元

最高得標價格：135.00元

得標加權平均價格：90.87元

上開相關得標資訊及後續公開申購作業時程，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告

股票 證交所

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