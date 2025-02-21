雄獅估2025年團費再增10% 長程線接單已達暑假

雄獅（2731）看好全球旅遊市場穩步回升，對2025年的市場展望持樂觀態度。發言人賴一青表示，主要是航班供應增加將帶來更多商機，而團費反應旅遊元件上漲，則將持續走揚，預估整體平均漲幅約為10%。另就訂單能見度來看，長程線包括美加、紐奧暑假檔期已陸續進單，日本、東南亞則達4、5月，以目前能見度來看，上半年營收增幅近二成。

旅行社業者看2025年將持續受惠疫後紅利，尤其航班增班帶動市場擴張。雄獅表示，以整體市場來看，今年受惠農曆年假期較長，1、2月營收合計有二成以上的成長。

賴一青表示，2023至2024年，旅遊業受惠於疫後紅利，帶動市場強勁復甦。而進入2025年，隨著航班逐步恢復，市場需求將進一步擴大。航空公司在多條航線上增加航班，使業者在產品規劃與包裝上更具靈活度，進一步提升市場競爭力。

以日本市場為例，受惠於2025年大阪萬國博覽會，包括神戶、高松、松山等航點將增加航班。雖然這些增班多為短期安排，但對市場承載量影響顯著。例如，每周新增20個航班，若以每架飛機188個座位計算，單周機位將增加3600個，單月則超過1萬個，半年累計可達10萬個可銷售機位，為市場帶來巨大成長動能。

不僅是日本，關島航線也有新動能。聯合航空自2024年4月起，恢復每周兩班的定期航班。賴一青指出，疫情前關島為熱門旅遊目的地，疫後市場回溫，該航線重啟將帶動海島旅遊需求。此外，歐洲市場亦持續擴展，阿提哈德航空預計自2024年9月起開通台北直飛阿布達比的每日航班，提供約300個座位的長程運輸能力，讓旅客能更便捷轉機前往歐洲多國，進一步緩解目前供不應求的機位狀況。

面對消費者關心的團費走勢，雄獅表示，目前旅遊元件價格都還在高檔，市場也已適應高價旅遊環境。2024年赴日旅遊人數已超越2019年水準，帶動價格上揚，預估2025年日本團費將較去年增長約10%。相較之下，東南亞市場漲幅雖較小，但仍維持成長趨勢。

整體來看，旅遊費用持續上漲的主要原因包括1、台幣走貶，近期新台幣疲弱，使得海外成本增加，特別是美元、歐元等貨幣兌換成本上升。2、機票價格高漲，即便日圓匯率偏低，但航空票價仍居高不下，成為團費上升的關鍵因素。3、市場需求強勁，疫後旅遊熱潮不減，消費者對價格接受度提高，導致整體旅遊產品價格維持高檔。