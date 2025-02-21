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台中西屯國安一期社會住宅3月開放申請 月租金4700起跳

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中西屯區首處社會住宅「國安一期」3月3日到31日開放申請入住，共500戶。圖／市府提供
台中西屯區首處社會住宅「國安一期」3月3日到31日開放申請入住，共500戶。圖／市府提供

台中市府斥資17.8億元打造西屯區第一處社會住宅西屯國安一期，去年底完工，今年3月3日到31日開放申請入住，共500戶，分為5種房型，第一年月租費為市價5折，預估4700元起跳，最高1萬5000餘元；二期、三期社宅興建中，預計2029年完工，提供780戶。

西屯國安一期好宅位於西屯區國安一路88號，住宅處指出，附近有國安國小、福科國小、宜寧高中、東海大學等各級學校，靠近澄清醫院、台中榮總2大醫院，周邊也有國安1號公園、米平方商場等休閒去處，生活便利，機能完善。

住宅處表示，國安一期好宅有地上15層、地下3層，規畫500戶居住單位，分為一房型（12到20坪）、二房型（25到28坪）、三房型（37到40坪）、創業房型（17到21坪）與共居房型（10到12坪），房內都有配備冷氣、單人或雙人床箱、衛浴設備、廚房設備等必要家具家電。

租金方面，第一年是周邊平均市價打5折，以最便宜的共居房估計，包含管理費每月在4700元到5600元之間，戶數最多的二房型共200戶，月租金在9600元到1萬700元之間，價格最高的三房型則在1萬4200元到1萬5400元之間；第二年租金為市價6折，第三年之後為市價7折。

住宅處指出，入住申請條件是年滿18歲的台中市民或在台中就學就業的外縣市民眾，沒有自有住宅，每人每月平均所得在5萬6270元以下，持有不動產低於560萬元，未曾租賃其他社宅滿6年或積欠社宅費用，可採線上申請、郵寄申請或到住宅處申請。

住宅處說，符合資格的申請者將在申請期結束後統一抽籤，與申請順序無關；根據過往案例，中籤率約在10%到20%之間，西屯國安一期的條件優越，估計申請者眾多，中籤率較低，未中籤者將排入備取名單，有中籤者放棄入住或遷出，可依備取順序入住。

西屯國安一期社宅第一年租金為平均市價的5折，以最便宜的共居房為例，月租金在4700元到5600元。圖／市府提供
西屯國安一期社宅第一年租金為平均市價的5折，以最便宜的共居房為例，月租金在4700元到5600元。圖／市府提供

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