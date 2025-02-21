霹靂黃文章接掌義雲會 帶領企業拓展文創產業跨業合作

由雲嘉地區重要企業組成的義雲會，21日在劍湖山渡假大飯店舉行第4屆會長交接。由霹靂國際多媒體（8450）董事長黃文章從第3屆會長耐斯企業集團執行長陳志鴻手中，接下新會長大任。

霹靂國際多媒體是台灣首家影視文創產業掛牌公司，如何帶領義雲會擴大產業合作、向上躍升，備受各界矚目及期待。

霹靂布袋戲五代相傳，在台灣傳承百餘年，更不斷創新，拓廣國際市場。歷年來得到2006年台灣意象票選第一、2011年台灣百大品牌，以及2018年第三屆「總統創新獎」、2019年「卓越中堅企業獎」等各項榮譽及肯定。

今天的交接典禮冠蓋雲集，包括雲林縣長張麗善、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠都到場見證；另外全省由北到南，包括台灣上市櫃公司協會、三三青年會、桃園企業聯合會、中菁會、磐石會、億載會及港都會等企業菁英社團，以及金融財稅、工商產學等各界代表均出席與會，場面隆重盛大。

義雲會成立於2022年，現有63家會員，涵蓋雲嘉嘉地區上市、上櫃公司及優質企業，並持續壯大，其中上市櫃公司的總市值超過3,000億元。

義雲會除了取自嘉義的「義」及雲林的「雲」以外，也由於嘉義人、雲林人都很重情義，因而尊崇關公義薄雲天的精神。義雲會有3S理念，分享（Share）、綜效（Synergy）、影響力（Strength），以此共創雲嘉嘉產業的新歷史。

目前，會員企業包括霹靂國際多媒體、耐斯集團、愛之味、順億關係企業、和大集團、巧新科技、鈺齊國際、彰源企業、台灣蠟品、高林實業、永勝藥品、千葉火鍋、聚陽實業、漢典食品等。

黃文章表示，霹靂國際多媒體2016年與日本合作的「Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀」，長達9年的內容創作邁向國際。而劇場版電影「東離劍遊紀：最終章」就在義雲會長交接典禮的今天，正式於全台電影院上映，歡迎大家一同進戲院來支持台灣的文創，將布袋戲文化推向全球。