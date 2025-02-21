最新房地產消費糾紛統計出爐 漏水、施工瑕疵苦主最多

內政部近日公布全國各縣市2024年第4季房地產消費糾紛原因統計，共發生563件房地產相關消費糾紛，其中以建商與仲介業者為主要涉及對象，建商相關案件達355件，占總案件數的超過六成，而最常發生的消費糾紛集中在房屋漏水問題、施工瑕疵。

統計顯示，消費者反映的房地產糾紛問題集中在以下五大類型，最常見的問題是房屋漏水問題，總共有88件，包括仲介業51件、建商37件；再來是施工瑕疵，共81件，包括仲介業1件、建商80件。

還有交屋遲延，共有56件，包括仲介業3件、建商53件；建材設備不符48件，全部都來自建商；以及服務報酬爭議21件，都是來自仲介業。

數據中可以發現，「房屋漏水問題」最為突出，涉及仲介與建商所銷售的房屋，顯示其對消費者的影響範圍廣泛；「施工瑕疵」及「建材設備不符」問題則集中出現在建商所新建的房屋，突顯出施工品質仍是消費者關注的重點。

另外，內政部也針對預售屋買賣契約中常見的錯誤給出最新提醒，像是停車位規格計算錯誤，部分契約約定的停車位長、寬、高尺寸是從結構體壁心起算，容易引發爭議；共有部分資訊不完整，契約中未清楚標註共有部分的項目及面積分配比例。

以及建材設備標示不清，未標明是否使用輻射鋼筋、石棉、海砂等可能影響建物安全的材料，可能對買方財產造成損害；驗收條件不合理，契約中對「接通自來水、電力」的描述過於模糊，容易引起交屋標準的爭議；交屋條件不明確，部分契約未明確規定賣方應履行的交屋義務，如未標明因延遲交屋應支付的遲延利息，甚至要求買方接受未經修繕完成的房屋。

內政部提醒，無論購買預售屋或成屋時，應該詳細檢閱契約條款，保障自身權益，如發現不合理條款或交屋狀況與約定不符，應向主管機關或消費者保護單位反映，以保障自我權益。