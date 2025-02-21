下週汽柴油估不調整 95無鉛維持每公升31.3元

俄羅斯裏海石油管線遭烏克蘭無人機襲擊，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估24日凌晨零時起，汽、柴油每公升實際價格不調整，發油量最大的95無鉛汽油維持每公升新台幣31.3元。

依照預測，92無鉛汽油零售價每公升29.8元，95無鉛汽油每公升31.3元，98無鉛汽油每公升33.3元，超級柴油每公升29元。

根據中油浮動油價公式，累算至2月20日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶77.75美元，較上週每桶77.49美元上漲0.26美元；新台幣兌美元匯率為32.750元，較上週32.821元升值0.071元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價調漲1.1元，柴油調漲0.7元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估24日凌晨零時起，汽、柴油實際價格不調整。