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大江生醫驚傳將付人民幣獎金 公司回應了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
有媒體報導指大江生醫（8436）將員工的獎金改成人民幣。示意圖／ingimage
有媒體報導指大江生醫（8436）將員工的獎金改成人民幣。示意圖／ingimage

有媒體報導指大江生醫（8436）將員工的獎金改成人民幣，還要員工去中國大陸開帳戶才能領。對此，大江生醫21日發出聲明，指該消息完全不實，並非本公司所發布或授權。

大江表示，網路謠言指稱本公司將發放人民幣獎金，並要求員工開設中國大陸銀行帳戶。經查證後，公司鄭重澄清。

大江表示，公司一向遵循合法規範，並保障員工的合法權益。若有任何關於獎金或財務事宜的正式通知，將通過正規渠道發布，並由公司相關部門處理。也呼籲不要輕信或轉發來路不明的資訊，以免造成誤解或不必要的困擾。

人民幣 大江生醫

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