國賓飯店再次評估符合危老重建 地方怒質疑公正準確性

高雄國賓飯店改建因符合危老建築認定，取得容積獎勵1142%，地方質疑2次危老評估報中中，R值從26躍升至52，高市工務局為此委託第三方單位重新評估，近日結果出爐，R值為53.08，確定符合危老規定。對此，愛河流域居民自救會仍質疑報告的公正性與準確性，並已向監察院陳情，監察院去年底發函要求高市府解釋。

愛河流域居民自救會表示，內政部營建署所採用的建築物耐震評估報告程序應該是統一且標準化的，然而在此次評估中，疑似存在結構柱數量不同等重大錯誤，但高雄市府未能對報告進行實質審查，僅依賴「形式審查」而核准容積獎勳，不僅可能讓市民公共利益受損，也將財政資源無謂浪費在錯誤的評估報告上。

自救會舉例2016維冠大樓案，稱倒塌主因是結構設計錯誤所導致，但某結構技師公會竟做出相反的結論，法院已再審中；此次高市工務局委託「台灣省結構技師公會」做結構安全評估報告，竟也附和台北市結構技師公會，其公正性不可信、不可採，「隨著法院再審中的維冠大樓案例仍在發酵，民眾對於專業鑑定報告的信任已經大幅動搖」。

自救會呼籲監察院應立即介入，徹查高市府在危老容積獎勳審查過程中的疏失，並要求相關機構提供公開透明的報告內容，維護民眾的信任及公共安全，尤其該飯店位在土壤高度液化潛勢區，可能對周邊居民安全構成風險，政府應有更多保障措施。自救會已於去年11月27日向監察院陳情，指出該份耐震評估報告存在明顯瑕疵，監察院去年12月9日發函要求高市府解釋。

自救會強調，高雄國賓飯店前2份結構安全評估報告在不到1年內，從R值26.87分上升至65.71分，差異過大，顯示出報告內容缺乏一致性，且不符合專業標準，2份報告的差異，引發了關於評估過程是否符合專業規範的質疑。

市議員邱于軒表示，她當初質詢重點是希望重啟鑑定並公開報告，如今再次鑑定結果仍為危老建築，「我表達尊重，但還是會詳細看完整份耐震初評報告」，如果第3份和第2份報告的建築物平面對稱性、定量評估計算等判斷基準部分有高度相同性，可能會有疑慮，會持續和國賓陳情案的民眾討論，讓市府聽見在地民眾的心聲。

工務局說明，國賓飯店危老重建案先前議員質疑危老重建計劃書耐震評估報告書有疑慮，因此再委託第三方公正單位台灣省結構工程技師公會重新評估，做高雄國賓飯店建築物進行耐震初評，評估結果指出建築物危險度總評估分數R值為53.08分，大於45分，分數未達耐震最低標準，符合危老重建規定，該評估結果跟台北市結構工程工業技師公會評估報告差異不大。