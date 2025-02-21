「電信信令人口」看房市十大潛力區 桃園、新北3區上榜

人潮就是錢潮，房仲根據內政部電信信令人口統計資料，計算全台十大房市潛力區，桃園市大園區排名第一，其次則是台中市西屯區與台北市中山區分列二、三名。若以縣市別來看，桃園市、新北市各有3個行政區入榜。

內政部電信信令人口統計，是運用基地台訊號的新型態人口統計，比較各縣市行政區電信信令人口平日夜間停留人數與戶籍人數，若平日夜間停留人口高於戶籍人數，屬於人口淨流入區，預期該地區可能有相對強勁的購屋需求，堪稱房市潛力區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，國內少子化現象明顯，對房市而言，少了人口的自然增加，社會增加的人口移入數將會是支撐區域房市的重要關鍵。

因此內政部以手機訊號進行統計的電信信令人口，相較於戶籍地遷入、遷出統計，更能實際顯現當地就業、就學、租屋、居住的人口數，也較為接近實際市況。

數據顯示，電信信令人口平日夜間停留人數與戶籍人數相差最多的行政區為桃園市大園區，兩者相差約18萬人左右。陳金萍說明，桃園市大園區的電信信令人口之所以能如此高，推測應是桃園國際機場龐大人流的緣故。

不過，桃園市大園區近年來受惠於桃園航空城計畫推動、捷運機場捷運線以及亞洲矽谷計畫等發展，房市需求穩定增長。受惠於航太、科技產業進駐，在交通、產業優勢帶動下，吸引人口進駐。

此外，大園區近一年住宅單價29.9萬元，房價相對桃園市區、青埔來說仍具價格優勢，未來房市仍有發展潛力。

第二名的台中市西屯區，平間夜間停留人數較戶籍人數多出近10萬人，近一年住宅單價34.8萬元。陳金萍說明，台中市近年來在重大建設、就業機會、台商回流等利多優勢下，磁吸中部其他縣市民眾往台中市就業、成家，進而購屋、置產。

其中，西屯區擁有集行政、商業中心與新興豪宅的七期重劃區，還有東海、逢甲等大專院校坐落於此，以及台中工業區、中科等產業聚落，吸引大量就學、就業與居住人口。

探究十大房市潛力區磁吸人口的原因約可歸納為三大關鍵因素，陳金萍指出，第一就是就業機會多，不論是桃園大園、龜山與中壢，或是新北中和、三重，台中西屯、新竹湖口等，區域內都有不少工業區、產業聚落形成，加上近年來台商回流投資設廠，龐大的工作機會讓就業人口多選擇就近居住，成為大量人口駐足的區域。