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和康生技限制經銷商轉售價格 公平會開罰30萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
很多長者會因退化性關節炎膝蓋無力，甚至寸步難行、站立困難，施打玻尿酸被視為可緩解疼痛。圖/本報資料照片
很多長者會因退化性關節炎膝蓋無力，甚至寸步難行、站立困難，施打玻尿酸被視為可緩解疼痛。圖/本報資料照片

不少人常施打玻尿酸以緩解關節磨損情形，並減輕關節疼痛，公平會接獲檢舉，和康生物科技限制其經銷商的關節內注射劑產品轉售價格行為，委員會議決議通過違反公平交易法第19條第1項規定，處新台幣30萬元罰鍰。

公平會表示，關節內注射劑為治療退化性關節炎疼痛方式之一，醫師直接在患者關節腔中注射具有潤滑效果之玻尿酸，可減緩關節磨損情形、增加關節活動度，並減輕關節疼痛。

公平會指出，關節內注射劑可分為1、3、5劑型，相同劑型之關節內注射劑產品所申請之健保支付點數相同，價格通常為經銷商爭取醫療院所採購之主要競爭方式。和康公司與經銷商之合約中載明，為因應市場狀況產品之市場訂價或調整，應與和康公司先行討論後再發行，惟即使經銷商已與醫療院所商定價格，和康公司亦要求該經銷商重新以近3倍價格與原醫療院所議價，對原訂單暫停出貨，形同以斷貨方式迫使經銷商接受和康公司所提出之市場價格，顯然已限制經銷商對關節內注射劑產品之轉售價格。

公平會表示，和康公司為國內主要關節內注射劑供應業者，具有相當之市場力，和康公司限制經銷商轉售價格，除已減損經銷商透過價格爭取交易機會，使該經銷商不具競爭能力外，亦使醫療院所無法因市場競爭原可取得較低價格的商品，對整體市場產生不利之結果，且並無促進市場競爭之合理事由，已違反公平交易法第19條第1項規定。

公平會提醒業者，事業採行限制轉售價格行為，將使下游業者無法依據各自所面臨之競爭狀況訂定售價，亦將使市場無法呈現效能競爭的結果，為公平交易法原則禁止之行為，事業經營應切實遵守公平交易法相關規定，避免觸法。

公平會

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