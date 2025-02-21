快訊

紐西蘭知名漢堡店歧視台人！店家火速開除員工 卻向「中國使館」致歉

王大陸涉心臟問題逃兵役…日常8習慣不利你的心臟 3食物最該優先戒

被指傳染流感害死大S 范瑋琪不忍了！曝醫生對話吐真相

浩宇生醫競價拍賣完成 2月24日起23.4元進行公開申購

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

元富證券主辦的浩宇生醫（6872）初次上櫃普通股股票承銷案，已於20日完成開標，將於2月24日至2月26日開放申購，本次公開申購承銷張數有1,614張（含過額配售），承銷價為23.4元，若以昨日收盤價36.5元計算，幸運中一張就現賺近1.3萬元，報酬率破五成，預計3月7日正式掛牌上櫃。

浩宇生醫這次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股投標情形相當踴躍，最低得標價格為26.00元，最高得標價格為138.80元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為27.91元，合格件共1,366筆，合格投標量22,250張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

浩宇生醫專注於解決複雜且精細的腦部疾病，選擇開發先進的無創腦部治療技術，運用超音波從診斷到治療的訊號處理遠超過一般醫療器材所需要的訊號範圍，其龐大的計算量仰賴台灣引以為傲的高階晶片技術協助，方能克服技術障礙成為全球領先的超音波治療技術廠商，更讓浩宇的產品奠基於ICT基礎跨入高階醫材領域；NaviFUS系統的核心技術包含「穿顱聚焦式超音波」及「治療導引追蹤」，主要應用於腦部藥物傳輸及神經調控，為腦癌與頑性癲癇患者提供全新希望。

浩宇在Bio-ICT（生醫電資）的領域已是台灣第一，也是唯一使用台灣高階晶片的高階醫材代表廠商，已在世界取得領導地位。隨著市場對無創治療需求的增加，公司將憑藉其技術優勢、臨床驗證成果及全球合作夥伴的強大支持，為全球患者在大腦治療革命的世紀大戰中，帶來更精準、非侵入性、個人化且高效安全的新治療選擇。

醫材

延伸閱讀

中國信託證券主辦中傑競拍 吸引百億資金參與投標

56歲男肩膀旋轉肌肌腱斷裂 靠超音波導引增生療法改善

台灣精材上櫃前業績發表會 20日登場

臺灣上市上櫃生技醫療股價指數成分股 新增刪各六檔

相關新聞

和康生技限制經銷商轉售價格 公平會開罰30萬

不少人常施打玻尿酸以緩解關節磨損情形，並減輕關節疼痛，公平會接獲檢舉，和康生物科技限制其經銷商的關節內注射劑產品轉售價格...

護理師離職潮！醫療診所搶人 加薪幅度上看18%

台灣缺工問題日益嚴峻，不只基層餐飲服務業長期面臨人力缺口，近期受到流感肆虐、諾羅病毒大爆發影響，也讓護理師人力困境問題再...

「電信信令人口」看房市十大潛力區 桃園、新北3區上榜

人潮就是錢潮，房仲根據內政部電信信令人口統計資料，計算全台十大房市潛力區，桃園市大園區排名第一，其次則是台中市西屯區與台...

高雄十大低價購屋商圈出爐 這區還有1字頭可撿

高雄房價最親民生活圈出爐！台灣房屋集團盤點2024年，高雄市35個熱門購屋商圈，平均成交單價排名最低的前十大生活圈，包括...

青埔還能買嗎？房仲：四種人進場、有人專找這種產品

桃園青埔房市近年表現亮眼，中信房屋統計近三年青埔高鐵特區實價資料，A17、A18、A19三大生活圈平均房價均呈上漲，漲幅...

職感心教練／做自己的CEO

年前整理書房，翻到了自己在1999年所留存，遠見雜誌上的一篇文章「英特爾如何使組織創意不絕」，和一本藏書，由美國晶片龍頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。