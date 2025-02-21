浩宇生醫競價拍賣完成 2月24日起23.4元進行公開申購

元富證券主辦的浩宇生醫（6872）初次上櫃普通股股票承銷案，已於20日完成開標，將於2月24日至2月26日開放申購，本次公開申購承銷張數有1,614張（含過額配售），承銷價為23.4元，若以昨日收盤價36.5元計算，幸運中一張就現賺近1.3萬元，報酬率破五成，預計3月7日正式掛牌上櫃。

浩宇生醫這次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股投標情形相當踴躍，最低得標價格為26.00元，最高得標價格為138.80元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為27.91元，合格件共1,366筆，合格投標量22,250張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

浩宇生醫專注於解決複雜且精細的腦部疾病，選擇開發先進的無創腦部治療技術，運用超音波從診斷到治療的訊號處理遠超過一般醫療器材所需要的訊號範圍，其龐大的計算量仰賴台灣引以為傲的高階晶片技術協助，方能克服技術障礙成為全球領先的超音波治療技術廠商，更讓浩宇的產品奠基於ICT基礎跨入高階醫材領域；NaviFUS系統的核心技術包含「穿顱聚焦式超音波」及「治療導引追蹤」，主要應用於腦部藥物傳輸及神經調控，為腦癌與頑性癲癇患者提供全新希望。

浩宇在Bio-ICT（生醫電資）的領域已是台灣第一，也是唯一使用台灣高階晶片的高階醫材代表廠商，已在世界取得領導地位。隨著市場對無創治療需求的增加，公司將憑藉其技術優勢、臨床驗證成果及全球合作夥伴的強大支持，為全球患者在大腦治療革命的世紀大戰中，帶來更精準、非侵入性、個人化且高效安全的新治療選擇。