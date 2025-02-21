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美國鋼鐵報價漲 法人對台鋼鐵股評價維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國的鋼鐵近期因總統川普的關稅等政策而上漲，而國內大型法人機構分析，美國關稅等措施對鋼鐵原料需求的影響不大，雖有利於美國鋼價，但與亞洲鋼價的關聯度較低，亞洲鋼價未來走勢仍需觀察上游原料價格動向而定，對中鋼（2002）、中鴻（2014）等龍頭股維持中立評價。

中鋼公布1月營運表現，受出貨量減少影響，單月稅前盈餘2.04億元，年減70.8%、月減70%。

國內法人機構表示，中鋼1月因為工作天數減少影響出貨量，出貨較上個月減少12.6%，營收也下降13%左右。現在市場期待俄烏停戰後的重建需求，可帶動鋼鐵需求回升拉抬鋼價，認為只要原料價格不要太弱，中鋼支撐盤價的企圖強大，將有利於盤價維持強勢。

而美國的鋼鐵關稅對原料需求的影響不大，雖有利於美國鋼價，但與亞洲鋼價的關聯度較低，認為亞洲鋼價未來走勢仍需觀察上游原料價格動向而定。

此外，法人圈自去年11月即開始強調俄烏停戰會拉抬鋼鐵需求，並有利中鋼、中鴻，但目前股價已適度反應此預期，且原料價格並未跟上，是否中國大陸市場有其他不利因素壓抑原料價格漲勢仍需觀察，因此，目前維持相關個股維持中立評價。

中鋼 美國 鋼價

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