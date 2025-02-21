護理師離職潮！醫療診所搶人 加薪幅度上看18%

台灣缺工問題日益嚴峻，不只基層餐飲服務業長期面臨人力缺口，近期受到流感肆虐、諾羅病毒大爆發影響，也讓護理師人力困境問題再次浮上檯面。最新數據顯示，去年12月有381名護理人員離職，今年剛開年更有324人離開，顯示即使在年終獎金發放期間，仍有大量護理人員選擇放棄年終離開職場，更凸顯護理工作的嚴峻現況。

根據1111人力銀行資料庫顯示，護理師的職缺數超過1萬筆，跟去年同期相比成長將近1成。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，護理人才荒，除了受到少子化及就業意向改變影響之外，現在連產後護理、長照機構、安養中心、月子中心等都來搶才，僧少粥多更加劇第一線醫療機構的缺工壓力。為了緩解離職潮，不少醫療院所都祭出加薪手段希望增加留任率，加薪幅度最高上看18%，還有推薦獎金等額外獎勵，希望彌補人力缺口。

根據1111人力銀行先前的調查，護理人員對工作的滿意度極低，平均只有46.7分，與及格的60分相距甚遠。而護理人員對工作最不滿意的部分包括「薪資偏低」75.6%、「加薪慢/幅度少」60.3%、「護病比過高」57.9%、「人力吃緊」57.9%、「工時長」49.3%以及「輪班制」45.6%。調查中更直指，促使護理人員離開工作的因素包括有「薪資待遇與付出不成正比」79.6%、「常態加班身心俱疲」54.6%、「護病比過高」53.6%、「責任制壓力過大」48.6%。網路上也有不少人分享護理師的辛酸：「加薪沒錯，但身體壞光光」、「看自己的年收入愈來愈多，但是身體愈來愈不好」，但也有人反向思考「所以也可以一直辭，直到找到覺得適合自己的，反正大家都需要你。」

1111人力銀行總經理張篆楷表示，這項活動不僅要讓幸運得主攜手護國神山共創職涯價值，更展現出1111人力銀行作為全台上班族的堅實後盾。活動開跑1個多月，已經有超過千名求職者進行到職回報，其中不乏台大、成大、師大碩士，職務類別更橫跨工程師、護理師、醫檢師、室內設計師等跨域專業人才。