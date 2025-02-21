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台灣高鐵智財管理制度 連四年獲得A級驗證

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵公司（2633）再次申請「台灣智慧財產管理制度」（TIPS）A級驗證，持續獲得驗證通過。經濟部產業發展署20日舉行頒證典禮，並核發TIPS驗證登錄證書。此次獲證顯示，台灣高鐵公司所建構之智財管理系統與制度，不僅可以維持智慧財產權的有效運作，更可達成智財管理等各項目標，並獲公正、專業的國家級驗證機制認可，顯示台灣高鐵公司已具備完善之智財管理能力。

台灣高鐵公司為提升智慧財產管理制度管理之成效，自2020年開始制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於企業網站及年報內持續揭露執行情形，且定期報告董事會。2021年起更正式導入「台灣智慧財產管理制度」（TIPS），2022年首次申請TIPS A級驗證即獲得通過，此後連續四年均取得TIPS A級驗證。

經濟部產業發展署為協助國內企業落實智財管理工作，委由資策會科技法律研究所推動台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS）驗證，透過智財策略、研發策略與事業策略一體化，使企業有效率運用經營資源並合理管理智財風險，進而增進營運績效。

台灣高鐵公司以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T精神，建構各項營運目標。未來，更將持續完善各項智財管理計畫及制度，以達成智財管理目標，進而提升企業競爭優勢。

智慧財產權 經濟部

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