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高雄十大低價購屋商圈出爐 這區還有1字頭可撿

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
小港區漢民商圈生活機能成熟，房價還有1字頭。圖／台灣房屋提供
小港區漢民商圈生活機能成熟，房價還有1字頭。圖／台灣房屋提供

高雄房價最親民生活圈出爐！台灣房屋集團盤點2024年，高雄市35個熱門購屋商圈，平均成交單價排名最低的前十大生活圈，包括位處台積電（2330）第一圈的德賢商圈、前鎮區瑞隆商圈、三民區陽明、大昌商圈，還有鹽埕埔捷運商圈等均入榜，而房價最甜的為小港區的漢民商圈，2024年平均成交單價約為16.9萬元，以1字頭甜甜價，榮登高雄房價最親民的生活圈。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，漢民商圈為小港區熱門購屋商圈之一，區內擁有漢民國小、中山國中還有小港醫院，周邊亦有捷運小港站繞行，整條漢民路各類型店家林立、學區完整，購屋客群多以剛需自住為主，有不少是來自高雄港區、造船廠的就業族群。鄰近漢民國小的中古華廈，3房2廳總價約800~900萬元有找，深受家庭客群青睞。

劉沛緹表示，該區段北側臨機場，小港機場周邊早期因住宅禁限建管制，區內住宅以屋齡20~30年以上的華廈、公寓與透天厝為主，房價基期偏低，加上南側臨鋼鐵廠工業區，雖具備就業人口紅利，但噪音空汙可能成為購屋抗性，同時區段缺乏開發紅利，帶動房價發展條件有限，平均房價仍維持在1字頭親民價。

劉沛緹指出，小港機場南側建築禁限建管制已於2018年鬆綁，近年已有不少新大樓案陸續進場，未來還有800億高雄小港機場新航廈開發紅利，點亮區域房市，以漢民商圈預售大樓，最高房價已站穩3字頭。

觀察十大親民購屋商圈，除了冠軍漢民商圈還有1字頭親民價，其餘均已站上2字頭，像是陽明、捷運鹽埕埔、瑞隆、德賢還有高雄車站商圈，一年之間房價更從1字頭跳升2字頭，其中高雄車站商圈漲勢最為明顯，年漲近3成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄車站受惠高雄新車站開發計畫、德賢商圈有台積電設廠加持，商圈具備建設開發紅利，帶旺房價上揚，而像高雄車站、德賢、鹽埕埔等商圈，這類傳統購屋熱區，區段以中古住宅為大宗，房價基期較低且生活機能優渥，在房價高漲時代，相對更受小資客群青睞，剛需支撐買氣，加上區段建設紅利拉抬，有利新案價格衝高、中古屋連帶補漲明顯，讓這些親民商圈房價越來越不親民，購屋門檻越來越高。

高雄十大親民購屋商圈。圖／台灣房屋提供
高雄十大親民購屋商圈。圖／台灣房屋提供

小港機場 房價

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