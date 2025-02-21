青埔還能買嗎？房仲：四種人進場、有人專找這種產品

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
青埔街景。圖／中信房屋提供
青埔街景。圖／中信房屋提供

桃園青埔房市近年表現亮眼，中信房屋統計近三年青埔高鐵特區實價資料，A17、A18、A19三大生活圈平均房價均呈上漲，漲幅在16%到25%，不少預售屋、成屋的成交單價已經站上7字頭，房價漲勢驚人。

中信房屋青埔高鐵站前加盟店店長楊珮綸表示，隨著整體房市趨冷，投資客大量離場，近半年青埔的交易量有所放緩，不過農曆年後市場又出現小幅回暖的跡象，不少客戶仍在積極看屋。

他表示，目前青埔住宅買方客群主要有四大類，首先是雙北及新竹縣市的外溢買盤，青埔的房價具明顯優勢，且從桃園高鐵站搭乘高鐵僅需11分鐘就可以抵達板橋、新竹，還沒有高速公路塞車的困擾。

其次是退休族，青埔高鐵特區規劃整齊，又有書法公園、青塘園、美術館、老街溪等水岸綠地景觀，居住環境舒適愜意；第三是航空業就業人口，第四則是桃園當地的換屋族和首購族。

楊珮綸指出，市場仍看好青埔房市，建商開價因此仍有維持高檔的信心，目前區內預售案的開價大多落在6-7字頭，在比價效應下，最近也有愈來愈多的民眾開始關注中古屋市場，目前青埔高鐵特區屋齡10年內中古屋的房價普遍在5字頭，兩房含車位的電梯大樓總價在1,500-2,000萬元。

除了住宅外，楊珮綸指出，AI題材持續升溫，近期也有不少民眾指名要購買高鐵站周遭20-40坪左右的商辦產品，買方大多來自科技業、軟體業，用於設置辦公室或工作室，另有部分買方則是出於長期置產考量，目前高鐵站前商辦產品的成交單價普遍落在每坪45萬-55萬元。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，國泰人壽開發案、桃園市立美術館、航空城計畫、捷運等建設話題的發酵都為青埔高鐵特區的後市發展增添了不少想像空間，隨著上述建設題材的落實及區域生活機能的完善，青埔高鐵特區的房價也具備長線保護短線的特性，有自住需求或打算長期持有的購屋民眾可多留意。

近3年青埔高鐵特區三大生活圈平均房價變化。圖／中信房屋提供
近3年青埔高鐵特區三大生活圈平均房價變化。圖／中信房屋提供

房價 房市 高鐵

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