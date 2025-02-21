青埔還能買嗎？房仲：四種人進場、有人專找這種產品

桃園青埔房市近年表現亮眼，中信房屋統計近三年青埔高鐵特區實價資料，A17、A18、A19三大生活圈平均房價均呈上漲，漲幅在16%到25%，不少預售屋、成屋的成交單價已經站上7字頭，房價漲勢驚人。

中信房屋青埔高鐵站前加盟店店長楊珮綸表示，隨著整體房市趨冷，投資客大量離場，近半年青埔的交易量有所放緩，不過農曆年後市場又出現小幅回暖的跡象，不少客戶仍在積極看屋。

他表示，目前青埔住宅買方客群主要有四大類，首先是雙北及新竹縣市的外溢買盤，青埔的房價具明顯優勢，且從桃園高鐵站搭乘高鐵僅需11分鐘就可以抵達板橋、新竹，還沒有高速公路塞車的困擾。

其次是退休族，青埔高鐵特區規劃整齊，又有書法公園、青塘園、美術館、老街溪等水岸綠地景觀，居住環境舒適愜意；第三是航空業就業人口，第四則是桃園當地的換屋族和首購族。

楊珮綸指出，市場仍看好青埔房市，建商開價因此仍有維持高檔的信心，目前區內預售案的開價大多落在6-7字頭，在比價效應下，最近也有愈來愈多的民眾開始關注中古屋市場，目前青埔高鐵特區屋齡10年內中古屋的房價普遍在5字頭，兩房含車位的電梯大樓總價在1,500-2,000萬元。

除了住宅外，楊珮綸指出，AI題材持續升溫，近期也有不少民眾指名要購買高鐵站周遭20-40坪左右的商辦產品，買方大多來自科技業、軟體業，用於設置辦公室或工作室，另有部分買方則是出於長期置產考量，目前高鐵站前商辦產品的成交單價普遍落在每坪45萬-55萬元。