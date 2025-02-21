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官田鋼波段漲近2成 1月稅前虧損98萬元

經濟日報／ 本報記者/台北即時報導

官田鋼（2017）20日公告114年1月自結營收淨額2.4億元，稅前虧損98.4萬元，歸屬予母公司股東稅後虧損190.6萬元。股價表現上，官田鋼股價1月13日回測票面不破後，持續震盪向上收復各短均，20日雖收低為12.15元、失守5日線，但波段漲幅仍達近2成。

籌碼面上，1月13日至20日止，三大法人累計買超195張，包括外資賣超248張、自營商買超443張。

官田鋼日前剛完成5年期76億元聯貸案，由彰化銀行董事長胡光華代表聯貸銀行團與官田鋼鐵董事長汪振澤簽訂聯合授信合約。此筆資金主要用於支應官田鋼鐵償還既有金融機構債務、充實購料、中期營運周轉金及建置儲能系統暨購置相關附屬設備。

官田鋼鐵 董事長

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