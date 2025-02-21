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中鋼再度通過台灣智慧財產管理制度驗證 展現智財管理與創新保護成效

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼再度通過台灣智慧財產管理制度(TIPS)驗證，由總經理陳守道(左)接受經濟部產業發展署副署長鄒宇新(右)頒證。 (中鋼/提供)
中鋼再度通過台灣智慧財產管理制度(TIPS)驗證，由總經理陳守道(左)接受經濟部產業發展署副署長鄒宇新(右)頒證。 (中鋼/提供)

為妥善管理及運用智慧財產資源，同時降低智財侵權風險，中鋼（2002）於2020年第3季開始導入「台灣智慧財產管理制度」（TIPS），完成專利及營業秘密盤點及完善管理制度，2021年11月首次通過實體驗證審查後，2022年再將商標與著作權管理納入TIPS驗證範圍並獲認可。中鋼2024年再度通過資策會TIPS審查驗證，2月20日總經理陳守道出席經濟部產業發展署舉辦頒證典禮，代表公司接受副署長鄒宇新頒發A級證書，展現智財管理與創新保護的卓越成效。

陳守道表示，中鋼為推動「二軸三轉」經營策略，持續強化創新研發及智財布局，截至2024年底已累計取得3,343件國內外專利與158件國內外商標，穩居傳統產業的領先地位。陳守道提及，2025年國家發明創作獎於日前公告揭曉，中鋼勇奪發明獎銀牌，迄今已累積三金、十銀及一座表揚公司智財成效的企業貢獻獎榮譽，顯示中鋼具備厚實的創新研發能量。陳守道強調，智慧財產是企業核心競爭力的基石，智財管理系統能協助掌握全公司智財全貌，並結合技術、法律與商業資源來保護核心資產，以確保競爭優勢，因此中鋼相當重視TIPS驗證，感謝資策會審查委員的肯定。

陳守道比喻，智財管理的角色如同棒球場上的捕手，除負責制定防守策略指揮全場，也必須協調各個環節做到滴水不漏，才能防止球隊失分。因此，中鋼不僅建構一套與營運目標緊密連結之智財管理制度，自2021年起陸續通過TIPS專利、營業秘密、商標及著作權等四項標的驗證，成為少數四項標的全數導入驗證的大型企業，並透過TIPS導入及驗證不斷精進智財取得、保護、維護與運用方面的管理措施，例如完成公司內部智慧財產事務相關電子化管理系統開發，可結合完備的機密管制措施，有效降低智慧財產風險。

中鋼表示，秉持「沒有最好，只有更好」的理念，不僅透過全面落實智慧財產管理，鞏固市場競爭優勢之外，目前正積極結合商標與企業識別系統（CIS），期盼在二軸三轉經營策略落實下，塑造中鋼品牌的正面形象。面對全球地緣政治新態勢，以及碳定價、碳關稅、碳中和的三碳挑戰，中鋼今年擬定「落實智財管理 追求永續經營」、「深耕創新研發 強化智財布局」及「擁抱智慧創新 加速企業轉型」作為年度智財管理政策與目標，一步一步強化公司體質韌性，打造成為更具競爭力的鋼鐵公司。

中鋼 商標

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