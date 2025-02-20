全新面貌回歸！嘉義美術館的歷史回音與當代設計共鳴

嘉義美術館以全新面貌回歸！美術館透過精心的修復與設計，使歷史建築與當代空間設計相互呼應，展現獨特的文化魅力。而昭和J11咖啡館與誠品書店嘉義市立美術館期間限定店的設計，進一步融合美術館的色彩與建築語彙，使這座承載歷史的建築在時光流轉中持續閃耀。

嘉義美術館的前身為「臺灣總督府專賣局嘉義支局」的辦公廳舍，建於昭和11年(1936年)，承載著豐厚的歷史歲月與文化記憶。該棟建築由當時的臺灣總督府專賣局技師梅澤捨次郎設計，採用鋼筋混凝土結構，共三層樓，展現了古典建築向現代主義建築過渡的風格。

在設計之初，梅澤捨次郎特別考量建築與自然環境的和諧關係，外牆選用來自北投Scratch風格橫紋面磚。這種磁磚在半乾狀態下，以梳狀工具刮出紋理，使建築立面在陽光照射下產生豐富的光影變化，呈現低調、樸質的美感。磁磚的黃褐色調與嘉義的綠意相互映襯，營造出與自然共生的氛圍。

值得一提的是，美術館窗框顏色採用水藍青色(Tiffany藍)，這不僅是當時大膽的設計決策，更是對建築材質隨時間變遷所做的精心考量。隨著歲月推移，外牆銅製管線因氧化而轉為青銅色，與水藍青色窗框形成視覺上的和諧，使歷史痕跡與建築色彩自然交融。

除了美術館本身的建築特色，館內的「昭和 J11咖啡館」與「誠品書店嘉義市立美術館期間限定店」也延續了歷史與美學的對話，透過細膩的空間設計，讓文化記憶得以重現。

昭和J11咖啡館由原田國際好設計操刀，LOGO 牆設計巧妙融合古蹟翻修規範與空間美學。為保留原有的大跨距拱形牆結構，設計團隊採用懸空式設計，並在不使用釘子的前提下，以架高地板與井字型木結構，確保鐵件穩固延展至 LOGO牆。

LOGO牆選用古銅金色鐵件，不僅呼應嘉義作為「木都」的歷史背景，也象徵木材產業昔日的繁華與深厚的文化積澱。

此外，咖啡館內圓形帶狀桌位與中島咖啡檯，延續空間中的圓弧設計語彙，搭配簡約燈具與圓弧燈帶，使整體氛圍更加柔和。古銅金色的細節不僅與嘉義的木材產業歷史相呼應，也傳達昭和時期人們對繁榮與安定的嚮往。