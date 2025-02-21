快訊

「今日林岱樺，明日陳亭妃」耳語在綠營擴散… 非賴系想上位恐被清算

鋒面掠過冷氣團南下…今愈晚愈溼冷 下周二起回暖超過月底

川普政府對台態度未釐清…學者憂心：台灣「棋子化」愈來愈明顯

勞動力短缺 衝擊零售業展店計畫

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳/台北報導

隨著台灣整體就業市場面臨勞動力短缺，零售服務業的人才招募壓力日益增大。業界人士指出，零售業在徵才上正遭遇多重困境，使得職缺難以填補，進一步影響業者營運與展店計畫。

根據勞動部統計資料指出，2024年的缺工數總計約有6.6萬個，其中，服務業部門缺工數占53%，批發與零售業更占其中的13.6%。

批發零售業者坦言，儘管職缺數量多，但由於工作技能要求不高、薪資待遇缺乏吸引力，加上產業內部因缺工而引發的人才爭奪戰，使得留才變得更加困難。同時，零售業常成為大學生打工或實習的首選，雖然不斷有新血加入，但資深員工卻難以久留。因此，職缺數量多並不等於就業機會增加，反而凸顯出缺工問題的嚴重性。

業者也指出，年輕族群對於工作與生活平衡的重視程度提高，相較於需輪班、假日值班的零售業，他們更傾向選擇具彈性工時或遠端工作的職位，導致求職意願降低。

此外，產業間的競爭日益激烈，零售業不僅要與同業爭奪人才，還得面對餐飲、電商乃至科技業的強勢競爭，這使得可用的人力資源更加稀缺。

零售業

延伸閱讀

一掌超人？Steam互巴遊戲《逆襲！爆爽打工人！》開放試玩 啪啪啪讓掌聲響起

家事分工影響生育率！諾貝爾獎得主揭關鍵主因 看「這國」就知道

5200怎儲蓄？ 大二生打工月領2萬給家用1萬 網見1生活開銷喊太貴

美俄談判是魔鬼交易？韓智庫研究員：普亭戰後恐不撤北韓兵

相關新聞

職感心教練／做自己的CEO

年前整理書房，翻到了自己在1999年所留存，遠見雜誌上的一篇文章「英特爾如何使組織創意不絕」，和一本藏書，由美國晶片龍頭...

會計師看時事／新創奠基 聚焦三大關鍵

技術革新的發展與歷程，持續推動著創新創業生態轉型契機，而新創產業領域日益多樣化，以產業、市場需求出發，並關注國際趨勢議題...

潮流新科技／AI技術 驅動理財新革命

隨著AI技術的迅猛發展，全球金融市場迎來前所未有的轉型契機。近期，中國新創公司DeepSeek突破性地展示了以低階晶片及...

零售業搶人 加薪一波波

零售業大調薪，量販、百貨掀搶才大戰。量販業龍頭好市多帶頭，4月起上調薪資，調幅3-4%；大潤發與全聯也預計5月調薪；零售...

勞動力短缺 衝擊零售業展店計畫

隨著台灣整體就業市場面臨勞動力短缺，零售服務業的人才招募壓力日益增大。業界人士指出，零售業在徵才上正遭遇多重困境，使得職...

台灣保時捷在亞洲首座駕駛中心 展現電動跑車極致性能

台灣保時捷20日在位於台中麗寶賽車場亞洲首座保時捷駕駛中心，盛大舉辦「Porsche Taiwan Media EV D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。