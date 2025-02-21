勞動力短缺 衝擊零售業展店計畫

隨著台灣整體就業市場面臨勞動力短缺，零售服務業的人才招募壓力日益增大。業界人士指出，零售業在徵才上正遭遇多重困境，使得職缺難以填補，進一步影響業者營運與展店計畫。

根據勞動部統計資料指出，2024年的缺工數總計約有6.6萬個，其中，服務業部門缺工數占53%，批發與零售業更占其中的13.6%。

批發零售業者坦言，儘管職缺數量多，但由於工作技能要求不高、薪資待遇缺乏吸引力，加上產業內部因缺工而引發的人才爭奪戰，使得留才變得更加困難。同時，零售業常成為大學生打工或實習的首選，雖然不斷有新血加入，但資深員工卻難以久留。因此，職缺數量多並不等於就業機會增加，反而凸顯出缺工問題的嚴重性。

業者也指出，年輕族群對於工作與生活平衡的重視程度提高，相較於需輪班、假日值班的零售業，他們更傾向選擇具彈性工時或遠端工作的職位，導致求職意願降低。

此外，產業間的競爭日益激烈，零售業不僅要與同業爭奪人才，還得面對餐飲、電商乃至科技業的強勢競爭，這使得可用的人力資源更加稀缺。