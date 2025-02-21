零售業搶人 加薪一波波

零售業大調薪，量販、百貨掀搶才大戰。量販業龍頭好市多帶頭，4月起上調薪資，調幅3-4%；大潤發與全聯也預計5月調薪；零售業者美廉社則自2月起提高起薪；微風百貨更一口氣提升7%至10%薪資，加薪搶才的動作頻頻。

好市多薪資待遇一向是零售業的天花板，本次調薪涵蓋助理員與服務員，起薪調幅約3.7%至3.8%，其餘級別的時薪員工平均調薪約4%，部分高級服務員時薪上看384元，月薪可達6.6萬元；全聯與大潤發薪資調幅皆約4%，並持續擴大百萬年薪店經理的比例；美廉社則自2月起將起薪提升至3.1萬元，調幅3.5%；百貨業方面，微風百貨連續兩年大幅調升。

好市多這次調薪距離上次調整已有三年，當時調幅達14%，相較之下，今年4月的調整幅度較為溫和，但同時預告，2026年與2027年所有時薪員工都將進一步調升，每年平均增加2%。

家樂福昨日表示，提供優於勞動部規範並符合市場水準之薪資，公司今年的年度調薪與幅度會依績效表現調整，提供員工保障，創造勞資雙贏。

三商家購（2945）旗下美廉社2月起調薪，起薪由29,960元調到31,000元，調薪幅度約3.5%。三商家購表示，今年度目標加盟門市要達五成，目前總家數為802家，隨今年基本工資調漲，公司以高於基本工資的8.4%提供於門市人員，全面擴大徵才，加上同集團的三友藥妝Tomod’s、心樸市集，今年預計招募500人。

全聯則採每年穩定調薪，併下大潤發後，薪資制度同步，以今年來看，調薪總幅度皆約4%，預計5月調薪，計時人員亦優於基本工資。

全聯表示，因未來將持續展店，幹部薪資調幅更高，目前年薪百萬的店經理超過430人，占比近四成。

百貨業近年同樣面臨缺工挑戰，為彌補人力缺口，京站去年底率先調高樓管薪資，即便無經驗同樣4萬元起薪。微風百貨4月1日預計調薪7~10%，與去年幅度相當。微風百貨表示，過往調薪幅度多在3~10%，近二年在薪資上持續加碼，主要為提高市場競爭力，吸引更多人才加入。SOGO也預計今年調薪將會依照各項考核評估，平均會有3%左右的調幅。

超商方面，萊爾富表示，近期會有調薪的計畫，希望能吸引到優秀人才加入。全家則說，新進人員起薪每年都會上調約2%~4%不等，現行員工則依績效進行調薪。