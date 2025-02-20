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台灣保時捷在亞洲首座駕駛中心 展現電動跑車極致性能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
活動特別設計讓來賓親身感受保時捷電動性能未來的多項體驗課程。圖／業者提供
活動特別設計讓來賓親身感受保時捷電動性能未來的多項體驗課程。圖／業者提供

台灣保時捷20日在位於台中麗寶賽車場亞洲首座保時捷駕駛中心，盛大舉辦「Porsche Taiwan Media EV Day」。活動特別設計讓來賓親身感受保時捷電動性能未來的多項體驗課程，更聚焦於兼具多功能性的Macan與極致性能表現的Taycan，全面展現保時捷在電動車領域的卓越實力與前瞻技術。

繼純電Macan於去年秋季在南台灣成功舉辦媒體試駕後，台灣保時捷將Macan Electric帶上賽道，讓貴賓親身感受其卓越的性能與多元駕馭魅力。而作為保時捷純電跑車DNA的巔峰之作，Taycan也成為全場的焦點，其中Taycan Turbo GT更是電動跑車未來的完美詮釋。

台灣保時捷指出，Taycan Turbo GT具備令人屏息的加速性能，與驚人的極速表現，短時間內即可爆發超過 1,100PS的驚人馬力。先進的熱管理系統與輕量化底盤設計，確保Taycan Turbo GT在高強度賽道駕馭中，仍能發揮極致動力、效率與性能。

在全球知名賽道更締造電動車新標竿，包括於紐柏林北環賽道(7:07.55)、上海國際賽車場(2:11.28)及加州Laguna Seca賽道(1:27.87)創下最速單圈紀錄，確立其全球電動車速度、精準度與造車工藝的領導地位。

保時捷最新電動與高性能車款，在賽道上展現卓越駕馭魅力，完美詮釋品牌對極致性能的追求。其中，Taycan以驚人的加速爆發力與優異極速表現，以純電跑車標竿之姿征服賽道。而專為都會生活打造的Macan，則憑藉卓越的多元性與精準操控，重新定義新世代的電動駕馭的體驗。

台灣保時捷總裁Christian Nater表示：「我們很高興能再次齊聚保時捷駕駛中心，親身體驗刺激熱血的賽道課程，特別是駕馭我們最新的電動車款Taycan與Macan。這兩款車型各具優勢，具體演繹保時捷多面向的品牌定位，同時展現保時捷在電動與高性能領域的強大實力。這座讓人熱血沸騰的場地，正是保時捷品牌體驗在台灣的最佳體現。」

Christian Nater指出，2024年對台灣保時捷而言是相當成功的一年，他衷心感謝廣大車迷與經銷夥伴的支持。即便面對全球挑戰，依然堅定前行，持續引領台灣電動車市場的發展，加速駕馭未來。

台灣保時捷表示，保時捷駕駛中心擁有陣容多元的高性能保時捷車款，包括GT車型，並由專業的認證教練團隊指導，讓車主在FIA認證的麗寶國際賽道上，體驗保時捷賽車DNA的無限魅力。

每位購買保時捷新車的車主，都能以優惠價格享受半天的「Discover探索課程」駕訓體驗。 2025年精彩課程將於4月推出，提供一系列獨特的駕駛課程，提升駕駛技巧，點燃對性能的熱情。

Taycan Turbo GT具備令人屏息的加速性能與極速表現，短時間可爆發驚人馬力。圖／業者提供
Taycan Turbo GT具備令人屏息的加速性能與極速表現，短時間可爆發驚人馬力。圖／業者提供
台灣保時捷在保時捷駕駛中心，盛大舉辦「Porsche Taiwan Media EV Day」。圖／業者提供
台灣保時捷在保時捷駕駛中心，盛大舉辦「Porsche Taiwan Media EV Day」。圖／業者提供

保時捷 跑車 電動車

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