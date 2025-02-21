職感心教練／做自己的CEO

年前整理書房，翻到了自己在1999年所留存，遠見雜誌上的一篇文章「英特爾如何使組織創意不絕」，和一本藏書，由美國晶片龍頭英特爾（Intel）創辦人寫的《葛洛夫給經理人的第一課》。不禁令我對比現今Intel的營運狀況，執行長（CEO）季辛格（Pat Gelsinger）去年12月才剛被退休，市值更是從頂峰的5,000億美元，縮水至1,000億美元左右。

Intel自1968年成立以來，一直以技術領先為最重要的核心價值。首幾任CEO，尤其以訂下半導體製程推演圭臬「摩爾定律」的摩爾、說出「唯有偏執狂得以倖存」的葛洛夫為典範，都是工程背景、擁有博士學位，帶領Intel走在設計與製造道路的前端。

但過去在製程技術領先、x86架構壟斷、強大市場份額與品牌效應，以及雄厚研發資源等方面的優勢，自從換了CEO並做出一連串錯誤決策，錯失幾次重大變革的機會，便紛紛被來自超微半導體公司（AMD）、台積電（TSMC）、輝達（NVIDIA）等多方競爭壓力，逐步侵蝕既有優勢並超越。

另一起從雲端跌落人間的例子，便是波音公司。20世紀初，曾是航空業初期公認的領頭羊，但近幾年發生多起失事事件。最近的例子是去年底南韓濟州航空的空難事件，雖然事故原因仍在調查中，但同樣機型多次發生意外，已嚴重損害波音商譽並重創其企業形象。

曾經是全球航空業的象徵，如今卻成為旅客在搭機前必須確認「不是波音737」才能安心搭乘的公司。一向以工程創新著稱的波音，隨著歷任CEO逐漸偏向財務導向、取得個人利益最大化的考量，將股價與利潤置於安全之上，導致企業脫離原有的核心價值，最終引發外界對其飛航安全的廣泛質疑。

當然也有企業從谷底翻身的案例，如蘇姿丰領導下的AMD。創立僅比Intel晚一年的AMD，自2006年收購冶天科技（ATI Technologies Inc.）後，便陷入長達十年的經營困境，在CPU主戰場屢屢失利，且六年間更換了三任CEO。直至蘇姿丰接任後，才憑藉調整發展策略扭轉頹勢，不僅走出虧損，甚至成功超越昔日的競爭對手Intel。

曾為執牛耳或者浴火重生的企業，都展現了企業在時空背景和外部環境影響下的不同命運。雖然企業的興衰不能全然歸咎於CEO，但每個關鍵轉折點都與他們的特質與決策密不可分，其作為更直接影響企業的成敗與轉型。

無論是公司還是個人，本質上都運行著一套獨立的系統，而CEO就如同系統的領導者，肩負著決策與方向的重任。不過，當公司表現不好時可以隨時撤換CEO，但自己表現不好，總不能把自己換掉吧？試著調整一下思維，還有誰能比你更親力親為，更有資格「擔任你自己的執行長」呢？

《華嚴經》裡提到「唯心所現，唯識所變」，強調主觀心識的力量，與現代心理學的觀點不謀而合。美國心理學家馬斯洛曾說：「心若改變，態度就會跟著改變；態度改變，習慣就會跟著改變；習慣改變，性格就會跟著改變；性格改變，人生就會隨著改變。」藉由改變認知以改變現實，進而改變人生。

不論身處低谷還是顛峰，能夠掌控自己未來的只有自己。美國新任總統川普提倡MAGA（Make America Great Again），讓美國再次偉大；你也可以對自己說：MMG（Make Myself Great），讓自己偉大。