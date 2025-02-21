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潮流新科技／AI技術 驅動理財新革命

經濟日報／ 楊琇惠（阿爾發金融科技公司董事長）
AI 技術 驅動理財新革命。 （路透）
AI 技術 驅動理財新革命。 （路透）

隨著AI技術的迅猛發展，全球金融市場迎來前所未有的轉型契機。近期，中國新創公司DeepSeek突破性地展示了以低階晶片及更低成本實現媲美ChatGPT的AI功能，這一創新不僅重新定義了AI算力需求，也為金融科技（FinTech）領域注入了新的刺激，特別是在理財機器人（Robo-Advisor）的應用上，開啟了智慧投資的新思維。

DeepSeek的技術突破標誌著AI普及化只會加速，降低企業部署AI解決方案的門檻，進一步推動終端設備與智能應用的廣泛落地。

根據IDC的預測，全球AI支出將在未來五年內持續以年均增幅超過26%成長，迫使投資人須重新思考資產配置與風險管理策略，逐步轉向更智能化的投資工具，人無法快速做到的複雜演算與即時市場追蹤，都將被AI智能取代，投資人也才能在快速變化的金融市場中獲利。

在這波AI浪潮中，機器人理財成為投資界的新趨勢，亞洲各國正以超過39%年複合成長率快速發展中。根據金管會統計數據，台灣機器人理財的資產管理規模（AUM）已從111年9月的59.2億元，成長至113年9月的103.93億元，成長幅度超過75%，顯示出智能理財服務在台灣市場的強勁需求與成長潛力。

AI技術的進步不僅提升了理財機器人的投資決策精準度，還強化了風險管理與資產配置能力。例如，智能理財系統結合大數據分析與機器學習演算法，能根據用戶的財務狀況、風險偏好與投資目標，提供個性客製化的投資組合建議，並在市場波動中自動調整資產配置比例，實現最佳化的風險回報平衡。

以下三點是AI可解決的客戶痛點：

一、投資決策效率化

傳統投資方式往往依賴個人或財務顧問進行市場分析，耗時且易受情緒影響。根據一項針對500名使用智能理財系統的投資人的調查顯示，超過80%的受訪者認為AI大幅縮短了他們的投資決策時間，平均減少高達60%的分析時間，從原本的每周十小時縮減至四小時。

二、風險管理合理化

過去投資人須自行監控市場變化，難以及時調整資產配置，尤其在市場劇烈波動時更是挑戰。AI系統能即時分析全球市場數據，並在異常波動出現時迅速做出調整，根據2024年的一項案例，投資組合60%配置股票與40%配置債券，投資期限約三至五年情況下，投資正報酬勝率可提升到90%以上，即使是在市場暴跌期間，透過AI自動再平衡，能成功將潛在虧損控制在5%以內，而同期未使用AI輔助的投資組合平均虧損則超過12%。

三、投資建議個人化

AI可根據個人投資歷史、資產配置及風險承受能力進行動態調整。以阿爾發機器人理財為例，智能理財平台幫助一位35歲投資人根據系統評估其風險偏好和財務目標來量身訂做投資組合，透過試算後年化報酬率從原本的4.5%提升至約8.1%，波動率降低了近25%，個人化設計大幅提升了資產增值潛力與投資穩定性。

隨著全球邁入高齡化社會，退休後兩大支柱「健康（ Health）」 與「財富（ Wealth）」缺一不可，退休理財需求是財務規劃最重要的目標之一。如何優雅退休已成為人人重要課題，藉由AI智能理財進行資產配置，能長期有效管理退休金的投資風險，與提升資產穩定增值潛力，投資人可以更輕鬆地達成退休財務目標，確保退休後生活品質不因經濟壓力而受影響。

在AI技術日益成熟的今天，投資人應主動擁抱智能理財工具，將AI技術融入個人財務管理，提升投資效率與決策品質。隨著AI與金融科技的深度融合，智慧投資不再遙不可及，現在正是啟動個人財務升級的最佳時機。

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