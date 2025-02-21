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會計師看時事／新創奠基 聚焦三大關鍵

經濟日報／ 陳薔旬（勤業眾信新創事業服務團隊負責人、資深會計師）

技術革新的發展與歷程，持續推動著創新創業生態轉型契機，而新創產業領域日益多樣化，以產業、市場需求出發，並關注國際趨勢議題，催生多項領域新創萌芽與進化。觀察全球創投市場，投資者則更加謹慎理性，雖新創投資整體交易量下降，但個案交易規模增加，「AI」題材熱度不減，占全球總募資金額的三分之一。

進一步觀察亞洲地區的創投市場，根據CB Insights統計，以交易件數來說，2024年第4季整體呈現下滑的趨勢，並以新加坡與印度衰退幅度較大，分別較前一季衰退15.5%及13.2%。另外，值得注意的是日本市場，日本投資案第4季也較前一季減少約5.7%，但以2024全年來看，交易金額達到33億美元，較2023年成長約4.4%，仍為亞洲創投市場表現相對穩健的國家。

台灣新創產業在硬體、製造、健康醫療以及資通訊領域投入比重高，產業領域分布廣度愈趨成熟，在AI浪潮驅動下，台灣正迎來軟體新創與硬體大廠合作的新契機，透過將軟體服務嵌入硬體產品的模式，為產業創造更多協作與創新的空間。

此外，創能、儲能與能源管理為近年台灣市場的剛性需求，能源領域更是在2020年後迅速成長，投資金額持續攀升。健康生技則是不分海內外，高資本投入與高進入門檻的特性，一直是早期投資者所關注的產業別。

根據勤業眾信《2024創業大調查 創新創業關鍵力》統計，創業家關注的課題涵蓋市場拓展、資金籌措、產品開發與技術創新、AI技術導入等諸多挑戰。

其中，近五成新創企業因公司營運表現或現金流狀況不理想，進而延宕了募資進度；同時，有四成的新創與投資人之間未能談到滿意的估值。

總體觀察，我們認為新創企業應全盤策略評估、強化核心競爭力、關注現金流與公司治理，以因應資源不足或面臨的轉型困難。

新創企業應聚焦於三大關鍵能力，為長期發展奠定基礎。首先，提升內部的敏捷創新能力，透過快速迭代產品及靈活調整策略，迅速應對市場變化。其次，整合多元資源創造價值，例如結合資金、技術及跨領域合作，將軟硬體結合，提供全面解決方案，並藉由與國際企業或重量級合作夥伴的協作，加速切入全球市場。

最後，聚焦需求精準切入市場，並為降低資金風險，可結合天使投資、創投、政府補助及創業貸款等多元資金來源，以靈活應對不同階段的資金需求。透過這三大關鍵能力，新創企業將能適應快速變化的環境，穩步成長並創造更大的市場價值。

創投 天使投資

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