快訊

二任里長都出事！彰化某里長涉毆妻致死 前任涉毒被判死刑

亞男籃資格賽／雪恥！盧峻翔關鍵三分球 中華隊險勝菲律賓

涉案情節重大！男警性侵女警還拍裸照 宜蘭地檢署聲請羈押禁見

高層管理人員遭起訴 冠軍建材發布重訊回應了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

磁磚大廠冠軍建材（1806）爆發高層涉侵占貨款及逃漏稅等遭新北地方檢察署起訴，冠軍建材20日晚間發布重訊回應，對此表示深切的遺憾，由於本案已進入司法程序，一切將靜候審理結果，不予評論。

不過冠軍建材強調，為落實公司治理及維護股東權益，對於涉案管理階層皆已迴避系爭事件所衍生之法律爭議。冠軍建材董事會、審計委員會及其他功能委員會各職所司，已採取一切必要措施，確保公司運作一切正常。

冠軍建材指出，公司深知這次事件對公司形象造成的影響，始終以「誠信務實」的信念，希望接下來繼續提供客戶好的產品與滿意的服務，

冠軍建材表示，全案已進入司法程序，靜候審理結果，不予評論，此事件「對公司財務及業務無影響」日常營運正常。

冠軍建材指出，目前整體在手訂單已至今年上半年，目前產能將能滿足客戶訂單、供貨需求；接下來公司將繼續努力創造最大價值，確保股東、員工及客戶的利益。

股東 逃漏稅

延伸閱讀

春節後動一動 新北金山六股里延緩失能開課

新北淡水海關碼頭公開標租 盼提升國際觀光量能

新北8處路邊機車格收費周轉率達6成 買定期票更優惠

新北大巨蛋造型曝光網大讚「比遠雄蛋好」 市府今澄清還沒定案

相關新聞

中市府首場新光三越勞權說明會 逾百名勞工、廠商到場

為協助新光三越爆炸事件受影響的勞工，台中市政府勞工局20日辦理第一場「新光三越爆炸事件受影響勞工勞動權益及相關服務資源說...

內政部修容獎辦法放寬認定標準 估8千棟921前老屋適用

立法院去年三讀修正「都市更新條例」第65條，放寬實施容積管制前，已掛號申請建照的建築基地，也可適用容積認定；內政部今配合...

氣爆後已19名櫃哥櫃姐遭資遣 新光三越說話了

台中新光三越百貨中港店氣爆案後全棟封鎖，勞工局證實已有19名櫃哥櫃姐因此遭到資遣。新光三越表示，會和勞工局同步了解，持續...

台中新光三越氣爆斷生計 已有9家廠商19人遭資遣

台中新光三越氣爆釀4死悲劇，市府勒令無限期停業，預估4000名勞工受衝擊，勞工局證實已有9家19人被資遣。謝姓櫃姊說，她...

參與南方淨零倡議行動論壇 永豐餘展現淨零解方

面對氣候變遷，全球積極推動淨零轉型，永豐餘（1907）受邀參與淨零學院2月20、21日舉辦的「COP29到COP30：南...

美時P4學名藥獲美FDA同意申請 拚明年攻數億美元市場

美時（1795）20日宣布，美國食品藥物管理局（FDA）已接受美時的Voclosporin軟膠囊簡化新藥申請（ANDA）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。