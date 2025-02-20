高層管理人員遭起訴 冠軍建材發布重訊回應了

磁磚大廠冠軍建材（1806）爆發高層涉侵占貨款及逃漏稅等遭新北地方檢察署起訴，冠軍建材20日晚間發布重訊回應，對此表示深切的遺憾，由於本案已進入司法程序，一切將靜候審理結果，不予評論。

不過冠軍建材強調，為落實公司治理及維護股東權益，對於涉案管理階層皆已迴避系爭事件所衍生之法律爭議。冠軍建材董事會、審計委員會及其他功能委員會各職所司，已採取一切必要措施，確保公司運作一切正常。

冠軍建材指出，公司深知這次事件對公司形象造成的影響，始終以「誠信務實」的信念，希望接下來繼續提供客戶好的產品與滿意的服務，

冠軍建材表示，全案已進入司法程序，靜候審理結果，不予評論，此事件「對公司財務及業務無影響」日常營運正常。

冠軍建材指出，目前整體在手訂單已至今年上半年，目前產能將能滿足客戶訂單、供貨需求；接下來公司將繼續努力創造最大價值，確保股東、員工及客戶的利益。