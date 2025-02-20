中市府首場新光三越勞權說明會 逾百名勞工、廠商到場

為協助新光三越爆炸事件受影響的勞工，台中市政府勞工局20日辦理第一場「新光三越爆炸事件受影響勞工勞動權益及相關服務資源說明會」，由勞工局長林淑媛主持，向事業單位與勞工說明停工期間勞動權益、就業服務及轉職訓練等，並提供後續就業服務徵才資訊。

勞動力發展署中彰投分署亦派員前往說明職訓資源，勞保局台中辦事處則在說明會現場協助勞工查詢勞保相關權益，現場有近百名勞工參加，以及29個櫃位廠商到場，關心勞動法令與自身權益。

林淑媛表示，爆炸事件發生後，勞工局第一時間即派請職災個管員聯繫受災家屬，並關懷受傷勞工，同時配合都發局展開大型百貨商場及量販店聯合稽查，並將相關勞動權益及就業資源於勞工局官網設置專區，提供受影響的事業單位與勞工查詢運用。

另有關媒體詢問，目前接獲新光三越資遣通報共14家28人，詳細情況為何？林淑媛說明，目前有4家8人因為櫃位契約到期而通報資遣，另有1家是因為員工考核未通過，而引用勞基法第11條第5款規定通報資遣，其餘則為受到此次爆炸事件影響而資遣。

詳細原因會再向各公司進一步釐清，了解公司是否均符合規定，也要求新光三越協助櫃位及外包廠商盡量朝安置員工方向努力。

另新光三越勞工人數，以及是否有台中新光三越櫃位人員須到北部支援？林淑媛表示，統計台中新光三越自行聘僱有303名員工，櫃位廠商833家，清潔廠商1家及保全1家，經台中市就業服務處聯繫，多數櫃位廠商皆以盡力安置勞工為目標。

勞工局也提醒雇主一定要遵守「調動工作五原則」，不得有不利變更，且須提供必要協助，如交通或宿舍等，並事先跟勞工協商，若勞工認為有不利對待，可向勞工局申訴。

今日說明會現場，有參加者詢問有關雇主調動員工工作地點問題，亦提到雇主強迫員工以特休來抵充上班時數不足，是否適法或資遣費相關權益等。

對此，勞工局再次強調，雇主若因實際業務需要而需調動員工，皆須符合勞動基準法規定，不得單方對員工勞動條件進行不利變更；若有爭議，可向勞工局申請勞資爭議調解，勞工局會全力協助。

林淑媛說，為保障因此事件受影響的勞工，勞工局已於2月19日與新光三越百貨公司召開雙向溝通會議，提醒新光三越停工期間須注意勞工權益，避免產生勞資糾紛，勞工局也將持續關注受影響勞工的需求，協助勞工瞭解如何維護自身勞動權益，並積極提供轉職及訓練服務。

勞工局補充，第二場說明會時間訂21日下午2時於市政府惠中樓401會議室辦理，勞工局並於當日在南區公所舉辦展薪就業聯合徵才活動，邀請特力屋、王品及大潤發等多家知名企業參與，提供484個職缺。

3月22日並於中興大學舉辦大型就業博覽會，邀請繼光香香雞、輕井澤集團及台灣壽司郎等30家企業，提供近2,000個職缺，進一步協助想轉職的勞工尋求新職。

如需相關資訊，請上網搜尋「新光三越爆炸事件勞動權益專區」；亦可填寫「新光三越爆炸事件勞動權益及相關服務措施需求調查表」，勞工局將派專人主動聯絡，提供勞動法令諮詢或轉職等相關服務。