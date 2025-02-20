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國產署62戶都更分回宅開標！標出3戶、台北星鑽全槓龜

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台北星鑽釋出的18戶全數無人投標。翻攝自國產署網站
台北星鑽釋出的18戶全數無人投標。翻攝自國產署網站

國產署20日開標台北市62戶都更分回宅，每戶底價從5,000萬元到4.7億元，合計底價高達120億元，最終僅標出三戶，溢價率最低僅0.01%，比底價加價1.7萬就得標；至於外界關注的指標豪宅台北星鑽（Diamond Tower）本次釋出18戶，卻無人投標。

此次標出的三戶，包括冠德羅斯福兩戶，分別由王姓自然人及曹姓自然人得標，前者僅溢價1萬7,727元、溢價率0.01%，最終以1億2202萬元得標，後者也僅溢價8萬元、溢價率0.06%，也以1億2689萬9229元得標；僅有一戶的雍居仁愛則是由呂姓自然人以1億523萬元得標，溢價100萬5,969元，溢價率0.96%。

此次台北星鑽釋出18戶卻無人投標，國產署官員說明，該案單價較高，潛在買家相對小眾，且因都更變更為第三種商業區，主要訴求為商辦用途，雖然作為住宅使用亦無不可，推測住宅買家意願較低。

針對後續標售計畫，官員表示，每年都更案皆有分回宅釋出，但進度視個案而定，台北市的都更分回宅標售將持續進行，未來仍會以批次方式釋出，至於這次台北星鑽的18戶，國產署將維持底價並持續標售，因估價效期為六個月，若在六個月內再次上架，底價將不變。

官員指出，今年規劃每季標售1至2批都更分回宅，而台北星鑽的管理成本較高，若長期未能標出，對國庫支出將構成負擔，目前該案仍有兩戶保留中，並將進一步針對市場需求進行徵詢，以區隔產品定位。

國產署 溢價 都更

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