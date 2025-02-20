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內政部修容獎辦法放寬認定標準 估8千棟921前老屋適用

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
為配合立法院去年三讀修正「都市更新條例」第65條，內政部今修正「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」。記者黃婉婷／攝影
為配合立法院去年三讀修正「都市更新條例」第65條，內政部今修正「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」。記者黃婉婷／攝影

立法院去年三讀修正「都市更新條例」第65條，放寬實施容積管制前，已掛號申請建照的建築基地，也可適用容積認定；內政部今配合修正「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」，預估全國8216棟6層樓以上合法建築物、約27萬戶受惠，申請中案件仍得適用修正後規定。

內政部指出，修法後，可增加921前耐震不足的建物重建誘因，與提高建築物所有權人參與重建意願，有助於提升全國建物耐震設計及保障民眾居住安全。

都更條例舊法規定，實施容積管制前已興建完成的合法建築物，其原建築容積高於基準容積不得超過各該建築基地0.3倍的基準容積再加其原建築容積，或各該建築基地1.2倍的原建築容積，其獎勵後的建築容積得依規定擇優辦理。

考量實施容積管制前的建築容積多半大於管制後的法定容積；且這類建物大多是921震災前所興建，為加速建物更新，都更條例修法後擴大適用原建築容積更新重建對象，從現行針對實施容積管制前「已興建完成」的合法建物，放寬到實施容積管制前「已掛號申請建造執照」的建築基地。

內政部 建築 都更

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