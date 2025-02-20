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高雄三大都市規劃 信義房屋：迎交通建設與土地開發大躍進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
苓雅運動園區站聯開案未來可望帶動區域房市。圖／信義房屋提供
苓雅運動園區站聯開案未來可望帶動區域房市。圖／信義房屋提供

高雄三大都市規劃包括南部半導體S廊帶、高雄鐵路地下化計畫、亞洲新灣2.0方案如火如荼展開，帶動交通建設與土地開發大躍進，信義房屋專家以九大捷運聯開案為例，投資金額前三大的衛武營站、苓雅運動園區站、黃線Y15站，正與三大都市規劃相連接，未來將引入商業設施與住宅，增加就業機會與居住剛需，為區域房市增添發展動能。

信義房屋高一區協理周清源表示，綜觀高雄的都市規劃布局由北至南有三大亮點，第一為因應南部半導體S廊帶而發展的北高雄楠梓一帶，形成台灣半導體先進製程的最大聚落、第二則是位於高雄中部的高雄市區鐵路地下化計畫，第三則是南高雄地區的亞洲新灣2.0智慧科技創新園區推動方案與高鐵南延案。

隨著這三大都市規劃開展，交通基礎建設應運而生，並帶動捷運沿線的區域發展，為房市帶來發展動能；周清源觀察，官方正進行九大捷運聯合開發案，總投資額達841億元。其中總投資金額前三位分別是捷運橘線O10衛武營站253億元、O9苓雅運動園區站171億元、捷運黃線Y15站138億元。

周清源進一步說明，這三大聯開案的共通點是原本就是人口頗密集的舊商圈，又有可開發的素地，做為三大都市規劃與住宅區之間的連接，將有商場、商辦、住宅進駐，未來發展性可期。

以捷運橘線O10（黃線Y18）衛武營站聯開案為例，將打造衛武營周邊藝術創造場域及新興藝文產業聚落。周清源表示，鄰近的鳳山車站結合百貨商場、青創中心、電影院複合型車站大樓完工，預計2027年營運，三井Lalaport預計2026年開幕，未來也將發揮綜效，周邊商圈大樓與透天交雜，屋齡20年左右的大樓單價20-25萬之間，屋齡10年以內的大樓單價站上3字頭，屋齡30-50年之間的地坪20坪上下透天產品，若位於六米巷內，總價800-1,000萬，若近街道，總價則是1,200-1,600萬上下。

捷運橘線O9苓雅運動園區站聯開案則是受惠高雄鐵路地下化計畫，可望帶動文化中心、武廟與衛武營周邊的串聯，周清源說，周邊大樓跟舊透天並存，以屋齡25年以上的大樓居多，單價位於20-25萬之間，而地坪20坪左右的透天，位於六米巷內、可停車的產品，總價900-1,200萬，鄰街道的產品總價約1,200-1,800萬。

黃線Y15站開發案則位於為捷運黃線末站，將投資150億元開發，興建兩棟辦公、餐廳、商場、企業安家宅，並與捷運Y15站其中1個出入口共構、與高雄港旅運中心間立體連通系統，預計引入3,000個就業機會，每年創造約200億元產值經濟效益。

周清源表示，苓雅區為高雄的精華發展區域，周圍鄰近前金、鹽埕，過去歷經商圈移轉，因駁二特區、高雄流行音樂中心的觀光發展再現風華，周邊產品以大樓為主，從預售屋到屋齡20年大樓，預售案建商開價約50萬初頭，屋齡10年左右的大樓單價約36-39萬之間，屋齡20年的大樓，單價約25-28萬元之間。

周清源表示，隨著都市計劃與交通建設發展，不僅改善了市容，還大幅提升了交通便利性，也帶動沿線的生活機能，並增加綠地、公園和公共設施的建設，提升了周邊地區的居住吸引力。

衛武營站開發案將結合衛武營國家藝術文化中心打造新興藝文產業聚落。圖／信義房屋提供
衛武營站開發案將結合衛武營國家藝術文化中心打造新興藝文產業聚落。圖／信義房屋提供
高雄投資金額前三大聯開案
高雄投資金額前三大聯開案
黃線Y15站開發案，與高雄港旅運中心間立體連通系統，預計引入3,000個就業機會。圖／信義房屋提供
黃線Y15站開發案，與高雄港旅運中心間立體連通系統，預計引入3,000個就業機會。圖／信義房屋提供

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