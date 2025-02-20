高雄三大都市規劃 信義房屋：迎交通建設與土地開發大躍進

高雄三大都市規劃包括南部半導體S廊帶、高雄鐵路地下化計畫、亞洲新灣2.0方案如火如荼展開，帶動交通建設與土地開發大躍進，信義房屋專家以九大捷運聯開案為例，投資金額前三大的衛武營站、苓雅運動園區站、黃線Y15站，正與三大都市規劃相連接，未來將引入商業設施與住宅，增加就業機會與居住剛需，為區域房市增添發展動能。

信義房屋高一區協理周清源表示，綜觀高雄的都市規劃布局由北至南有三大亮點，第一為因應南部半導體S廊帶而發展的北高雄楠梓一帶，形成台灣半導體先進製程的最大聚落、第二則是位於高雄中部的高雄市區鐵路地下化計畫，第三則是南高雄地區的亞洲新灣2.0智慧科技創新園區推動方案與高鐵南延案。

隨著這三大都市規劃開展，交通基礎建設應運而生，並帶動捷運沿線的區域發展，為房市帶來發展動能；周清源觀察，官方正進行九大捷運聯合開發案，總投資額達841億元。其中總投資金額前三位分別是捷運橘線O10衛武營站253億元、O9苓雅運動園區站171億元、捷運黃線Y15站138億元。

周清源進一步說明，這三大聯開案的共通點是原本就是人口頗密集的舊商圈，又有可開發的素地，做為三大都市規劃與住宅區之間的連接，將有商場、商辦、住宅進駐，未來發展性可期。

以捷運橘線O10（黃線Y18）衛武營站聯開案為例，將打造衛武營周邊藝術創造場域及新興藝文產業聚落。周清源表示，鄰近的鳳山車站結合百貨商場、青創中心、電影院複合型車站大樓完工，預計2027年營運，三井Lalaport預計2026年開幕，未來也將發揮綜效，周邊商圈大樓與透天交雜，屋齡20年左右的大樓單價20-25萬之間，屋齡10年以內的大樓單價站上3字頭，屋齡30-50年之間的地坪20坪上下透天產品，若位於六米巷內，總價800-1,000萬，若近街道，總價則是1,200-1,600萬上下。

捷運橘線O9苓雅運動園區站聯開案則是受惠高雄鐵路地下化計畫，可望帶動文化中心、武廟與衛武營周邊的串聯，周清源說，周邊大樓跟舊透天並存，以屋齡25年以上的大樓居多，單價位於20-25萬之間，而地坪20坪左右的透天，位於六米巷內、可停車的產品，總價900-1,200萬，鄰街道的產品總價約1,200-1,800萬。

黃線Y15站開發案則位於為捷運黃線末站，將投資150億元開發，興建兩棟辦公、餐廳、商場、企業安家宅，並與捷運Y15站其中1個出入口共構、與高雄港旅運中心間立體連通系統，預計引入3,000個就業機會，每年創造約200億元產值經濟效益。

周清源表示，苓雅區為高雄的精華發展區域，周圍鄰近前金、鹽埕，過去歷經商圈移轉，因駁二特區、高雄流行音樂中心的觀光發展再現風華，周邊產品以大樓為主，從預售屋到屋齡20年大樓，預售案建商開價約50萬初頭，屋齡10年左右的大樓單價約36-39萬之間，屋齡20年的大樓，單價約25-28萬元之間。