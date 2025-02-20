氣爆後已19名櫃哥櫃姐遭資遣 新光三越說話了

台中新光三越百貨中港店氣爆案後全棟封鎖，勞工局證實已有19名櫃哥櫃姐因此遭到資遣。新光三越表示，會和勞工局同步了解，持續和合作廠商溝通，希望櫃哥、櫃姐等合作夥伴受到妥善安置；部分資遣可能是契約到期，本就要結束雇傭關係。

新光三越營業本部副本部長謝英明今天表示，外界很關心中港店833個櫃位與櫃哥櫃姐的後續狀況，新光三越會持續和廠商協調，做好短期安置，確實有看到部分夥伴遭資遣的報導，會持續了解，儘可能讓夥伴留在台中工作；部分可能是因為櫃位的契約到期，本來就要解約。

新光三越補充，2月28日是常見的換約日期，原本就有部分櫃位會卡在這個時間點與員工結束雇傭關係；外界關心是否有臨時櫃位受到氣爆影響撤櫃，目前新光三越尚未收到臨時櫃位的撤櫃申請，會持續協調，盡力讓所有夥伴得到良好安置。

謝英明說，關於303名新光三越正式員工，在能夠重新進入大樓前，除了部分同仁協助搶災，其他都會繼續帶薪在家休息調適；這8天來全公司都動起來，第一天所有重要主管就抵達現場，工程、商品各方面人員都來到台中，其他店也很關心，同仁間都會互相打氣。

有櫃姐爆料，氣爆當天過了20分鐘才接到撤退指令，隨便離開會被罰錢。謝英明回應，相關爆料應該是誤解，事發時一片混亂，可能有播音不清楚，但新光三越對正式員工與合作夥伴一視同仁，都當成同仁來照顧，當下若有疏失，還請多包涵。

今天澳門籍罹難者家屬完成告別式與火化程序，謝英明表示，新光三越持續陪伴協助，不管是招魂、告別式還是火化，能協助的部分盡量協助，總經理吳昕陽昨天也在家屬同意後，到靈堂致意；家屬仍希望低調、安靜地把事情辦完，不希望受外界太多關注。