台中新光三越14家櫃位通報資遣28人 勞工局與新光關心協調

台中新光三越氣爆意外事件，市府勒令暫時停業，台中市勞工局20日表示，已接獲14家櫃位通報資遣28人，勞工局將全力協助受影響員工，台中新光三越也說，持續協調833家廠商，對受影響員工安排妥善的短期安置計畫。

勞工局表示，截至目前已收到14家櫃位廠商申請資遣通報共28人，資遣原因包括受新光三越事件影響而暫時停止工作，以及部分原已規劃撤櫃的廠商，勞工局將全力提供勞工協助，民眾如有其它勞動權益相關問題，亦可致電勞工局詢問。

新光三越則強調，對罹難者、傷者及其家屬，以及受影響的員工與廠商夥伴，持續表達關懷與協助；針對現場緊急搶災搶險，新光三越已委請建築師團隊及專業營造工程顧問公司，加速進行安全防護工作。

同時，新光三越也重視員工與廠商夥伴的心理健康，已與專業心理諮商機構－蛹之生心理諮商所合作，協助員工進行心理支持與情緒梳理，並進一步擴展支持計畫範圍，讓更多夥伴都能獲得適切的心理關懷。

另一方面，台中市政府針對全市大型商場及量販店聯合稽查已邁入第6日，由都發局會同各單位稽查迪卡儂北屯店、愛買水湳店、家樂福青海店、家樂福中清店、家樂福西屯店及家樂福沙鹿店等6家商場，其中2處場所「餐廳廚房防火區劃」缺失，將依法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善。

都發局副局長曾文誠於行前向稽查小組強調，此次聯合稽查以附設美食街的燃氣設備、餐廳廚房防火區劃、瓦斯偵測器、增設瓦斯管線等項目為稽查重點，並請各機關本於權責詳細檢查，以維護百貨商場安全。

都發局說明，2月19日稽查場所中，迪卡儂北屯店、愛買水湳店、家樂福沙鹿店及家樂福西屯店等4處場所尚符合規定，家樂福青海店、家樂福中清店等2處場所有「餐廳廚房防火區劃」缺失。

昨日稽查中的2處缺失場所，涉及建築法違規部分將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，另涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處，並由經發局及瓦斯公司於現場加強督導業者增設瓦斯偵測器等預警安全設備，以維公共安全。