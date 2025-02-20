硝煙再起！藥華藥反擊AOP聲明 指天價求償屬惡意造謠

藥華藥（6446）與歐洲通路商AOP的商業仲裁日前公布初判，但由於AOP公司19日在其網站刊登「我們對國際商會仲裁庭判決的回應」一文，藥華藥認為內容有諸多不實言論，誤導視聽，減損股東利益，藥華藥於是20日也在公司網站上發表聲明，強調AOP提出的天價賠償屬惡意造謠。

藥華藥表示，AOP所提出共約35億歐元的賠償反請求，包括藥華藥不法使用AOP臨床數據申請藥華藥旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）之美國藥證、藥華藥於歐洲供貨不穩定及拒絕供貨等內容，均遭仲裁庭一一正式駁回，顯示其所舉出的理由皆不成立，藥華藥在此獲得巨大勝利。此即宣告依照合約藥華藥有權合法使用AOP之Ropeg相關臨床數據申請全世界（藥華藥未授權AOP的國家地區）藥證，這是藥華藥在全球行銷的重要勝利。

藥華藥並指出，AOP長期以來拒絕及時提供臨床數據已造成公司申請藥證極大困擾，本次仲裁庭已確認依約藥華藥有權使用臨床數據，仲裁庭進一步認定，依照合約AOP有義務協助支持藥華藥申請和保持Ropeg美國藥證，包括及時提供AOP臨床試驗報告以符合FDA對藥品獲證後的報告要求（postmarketing requirements, PMRs），而事實上AOP一再遲延或完全拒絕提供相關必要協助，雖表示支持藥華藥，但近期仍不同意提供PMRs臨床試驗報告，其反覆無常之行為恐不符其網站所述之「我們也會秉持我們的信念”需要(Needs)、科學(Science)、信任(Trust)”與全球夥伴繼續耕耘。」。

藥華藥指出，公司並不認同有遲延9.5個月之情事，並會率領內外部法律團隊共同深入探討，Ropeg於歐洲上市銷售後的前9.5個月之相關營收金額約1,000萬歐元，絕非如AOP所述「兩造雙方的專家目前估算相關金額會介於3.31億歐元至3.499億歐元之間」。

藥華藥強調，AOP在完全沒有依據，以及其賠償金額請求完全不被仲裁庭認可的情況下，做出不真實且不負責任的評論，試圖誤導大眾。

藥華藥表示，公司針對AOP延遲美國藥證申請6.5個月到24.5個月的主張，本次仲裁庭已認定AOP確實有遲延超過六個月，未將重大臨床試驗進展告知本公司，構成違約，惟因未建立因果關係，故駁回本公司損害賠償的請求，並非完全駁回，非如AOP所述「藥華藥為了第二次仲裁所舉出的理由皆不存在，也都予以駁回」。且目前AOP僅剩下之請求主張為「藥華藥遲延歐洲藥證5個月及遲延供貨4.5個月」，在前次仲裁中已被德國最高聯邦法院撤銷，前次仲裁時代有關48億新台幣的賠償金已完全結束歸零。

藥華藥表示，AOP於本次仲裁中再次提出，雖仲裁庭認為藥華藥有責，但賠償金額的部分保留，表示AOP和其專家證人所提供之相關證據完全未被仲裁庭採信。在仲裁下一階段，AOP必須為此申請的賠償金額負舉證責任，藥華藥亦可提出挑戰，意即目前在法律上藥華藥針對歐洲藥證申請沒有任何需賠償的金額。雖仲裁庭現在正在諮詢雙方，並將會在三、四月討論後續相關程序，然律師認為此程序很可能曠日廢時，藥華藥重申，在仲裁庭就9.5個月遲延責任做出最後決定之前，公司並無任何賠償義務。

藥華藥強調，AOP宣稱藥華藥於歐洲供貨不穩定及拒絕供貨乃不實主張，事實上，2024年因受Pegasys缺藥影響，AOP提出的需求高於前一年數倍的數量，達數十萬針，藥華藥均及時供貨。今年歐洲的需求量也倍數成長，藥華藥欣然接受、努力安排，正積極備貨中。